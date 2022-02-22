Önceki / Ferrari, F1-75'le Barselona'da piste çıktı Sonraki / Ferrari, 2022 aracının tasarımında "tamamen açık fikirli" bir yaklaşım sergilemişFormula 1 Haberler
Kubica, Alfa Romeo ile Barselona testine katılacak
Alfa Romeo yedek pilotu Robert Kubica, Barselona testinde yeni C42'yi test edecek.
Haberi dinle
Alfa Romeo, 2020 yılında takıma katılan Robert Kubica'nın 2022 yılında da takımın test ve yedek pilotu olacağını doğrulamıştı.
Görevleri gereği takım simülatöründe de vakit geçiren Kubica, bu kapsamda Barselona sezon öncesi testlerine katılacak.
Polonyalı pilot, çarşamba sabahı yeni Alfa Romeo aracını ilk kez test edecek. Öğleden sonra direksiyona Valtteri Bottas'ın geçmesi planlanıyor.
Perşembe günü sabah Bottas, öğleden sonra ise Guanyu Zhou sürüş yapacak. Cuma günü sabah bölümünde Zhou'nun, öğleden sonra ise Bottas'ın sürüş yapması planlanıyor.
Böylelikle 10 takımdan altısının test programı belli oldu.
Test programı:
|Takım
|Çarşamba
|Perşembe
|Cuma
|Mercedes
|-
|-
|-
|Red Bull
|Verstappen
|Perez
|Verstappen / Perez
|Ferrari
|-
|-
|-
|McLaren
|-
|-
|-
|AlphaTauri
|Tsunoda
|Gasly
|Gasly / Tsunoda
|Alpine
|-
|-
|-
|Aston Martin
|Vettel / Stroll
|Stroll / Vettel
|Vettel / Stroll
|Williams
|Latifi / Albon
|Albon / Latifi
|Latifi / Albon
|Alfa Romeo
|Kubica / Bottas
|Bottas / Zhou
|Zhou / Bottas
|Haas F1
|Mazepin / Schumacher
|Schumacher / Mazepin
|Mazepin / Schumacher
paylaşım
yorumlar
Event
Powered by
18+, UK residents only, T&Cs Apply, Gamble Responsibly
Önceki haber
Ferrari, F1-75'le Barselona'da piste çıktı
Sonraki haber
Ferrari, 2022 aracının tasarımında "tamamen açık fikirli" bir yaklaşım sergilemiş
Yorumları görüntüle
paylaşım
yorumlar