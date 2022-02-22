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Kubica, Alfa Romeo ile Barselona testine katılacak

Alfa Romeo yedek pilotu Robert Kubica, Barselona testinde yeni C42'yi test edecek.

Kubica, Alfa Romeo ile Barselona testine katılacak
Kemal Şengül
Ekleyen:
, Şef Editör
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Alfa Romeo, 2020 yılında takıma katılan Robert Kubica'nın 2022 yılında da takımın test ve yedek pilotu olacağını doğrulamıştı.

Görevleri gereği takım simülatöründe de vakit geçiren Kubica, bu kapsamda Barselona sezon öncesi testlerine katılacak.

Polonyalı pilot, çarşamba sabahı yeni Alfa Romeo aracını ilk kez test edecek. Öğleden sonra direksiyona Valtteri Bottas'ın geçmesi planlanıyor.

Perşembe günü sabah Bottas, öğleden sonra ise Guanyu Zhou sürüş yapacak. Cuma günü sabah bölümünde Zhou'nun, öğleden sonra ise Bottas'ın sürüş yapması planlanıyor.

Böylelikle 10 takımdan altısının test programı belli oldu.

Test programı:

Takım Çarşamba Perşembe Cuma
Mercedes - - -
Red Bull Verstappen Perez Verstappen / Perez
Ferrari - - -
McLaren - - -
AlphaTauri Tsunoda Gasly Gasly / Tsunoda
Alpine - - -
Aston Martin Vettel / Stroll Stroll / Vettel Vettel / Stroll
Williams Latifi / Albon Albon / Latifi Latifi / Albon
Alfa Romeo Kubica / Bottas Bottas / Zhou Zhou / Bottas
Haas F1 Mazepin / Schumacher Schumacher / Mazepin Mazepin / Schumacher
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