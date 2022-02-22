Kubica, Alfa Romeo ile Barselona testine katılacak

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Alfa Romeo, 2020 yılında takıma katılan Robert Kubica'nın 2022 yılında da takımın test ve yedek pilotu olacağını doğrulamıştı.

Görevleri gereği takım simülatöründe de vakit geçiren Kubica, bu kapsamda Barselona sezon öncesi testlerine katılacak.

Polonyalı pilot, çarşamba sabahı yeni Alfa Romeo aracını ilk kez test edecek. Öğleden sonra direksiyona Valtteri Bottas'ın geçmesi planlanıyor.

Perşembe günü sabah Bottas, öğleden sonra ise Guanyu Zhou sürüş yapacak. Cuma günü sabah bölümünde Zhou'nun, öğleden sonra ise Bottas'ın sürüş yapması planlanıyor.

Böylelikle 10 takımdan altısının test programı belli oldu.

Test programı:

Takım Çarşamba Perşembe Cuma Mercedes - - - Red Bull Verstappen Perez Verstappen / Perez Ferrari - - - McLaren - - - AlphaTauri Tsunoda Gasly Gasly / Tsunoda Alpine - - - Aston Martin Vettel / Stroll Stroll / Vettel Vettel / Stroll Williams Latifi / Albon Albon / Latifi Latifi / Albon Alfa Romeo Kubica / Bottas Bottas / Zhou Zhou / Bottas Haas F1 Mazepin / Schumacher Schumacher / Mazepin Mazepin / Schumacher