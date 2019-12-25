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Formula 1 / Son dakika

Kubica, Alfa Romeo ile anlaşmaya yakın

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Kubica, Alfa Romeo ile anlaşmaya yakın
25 Ara 2019 07:49

Robert Kubica, 2020 için Alfa Romeo ile anlaşmaya yakın görünüyor.

Williams'la olan sözleşmesi 2019 sonunda sona eren Robert Kubica'nın ismi uzun süredir Haas ile Racing Point için anılıyordu.

Son haftalarda Racing Point'le anlaşmaya yakın olduğu yönünde haberler çıkmıştı ancak RaceFans'in haberine göre Kubica, Alfa Romeo ile anlaşmaya yakın.

Dieter Rencken ve Keith Collantine imzalı haberde, bağlantının Kubica'nın menajeri Alessandro Alunni Bravi aracılığıyla gerçekleştiğine yer verildi.

Kubica daha önce 2006 ve 2009 yılında BMW-Sauber'ken bu takım adına yarışmıştı.

Kubica ile yakın bağları olan Polonyalı petrol şirketi PKN Orlen'in de anlaşmada rol oynaması bekleniyor.

Kubica daha önce Renault, Williams ve Mercedes gibi takımların simülatöründe çalıştığı için bu alanda oldukça geniş bir deneyime sahip.

Polonyalı pilotun yeni DTM sezonda BMW adına mücadele etmesi de bekleniyor.

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