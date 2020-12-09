Kubica, Alfa Romeo ile Abu Dhabi antrenmanlarına ve teste katılacak

Robert Kubica, bu yıl Alfa Romeo'nun yedek pilotu haline gelmişti ve son olarak Bahreyn GP'nin ilk seansında Kimi Raikkonen'in yerine piste çıkmıştı.

Polonyalı pilotun gösterdiği performans İtalyan ekibi etkilerken, Kubica, Abu Dhabi'deki ilk antrenman seansında tekrar C39'un direksiyonuna geçecek.

Kubica, ilk seansta Antonio Giovinazzi'nin aracını sürecek. Fakat bu, C39'u 2020'deki son görüşü olmayacak.

Çünkü Polonyalı pilot, 15 Aralık'ta yapılacak sezon sonu genç sürücü testinde tekrar Alfa Romeo'yu sürecek.

Böylelikle İsviçreli ekip, iki araçla birden pistte olacak ve ilk aracı da Ferrari'nin genç yeteneği Callum Ilott sürecek.

Robert Kubica şöyle konuştu: "Bu aracı her sürüşümde takıma bir şeyler verme fırsatı yakalıyorum ve özellikle Bahreyn'deki son sürüşümden sadece iki hafta sonra bunu yapabilmeyi sabırsızlıkla bekliyorum."

"Her iki seans da hem -1. antrenman hem de sezon sonu testi- oldukça faydalı olacak ve bunu sabırsızlıkla bekliyorum."

Takım patronu Frédéric Vasseur ise, “Sezon sona eriyor olabilir, ancak yapılması gereken çok fazla iş var ve aracı pistte tutma konusundaki her fırsat önemli."

"Robert'ın becerilerine ve teknik bilgisine sahip birisi, günden en iyi şekilde yararlanmamıza yardımcı olacak."

"Sezon boyunca yaptığı çalışmalar bizim için değerliydi ve 2020'deki son çalışmalarında da öyle olacak." dedi.