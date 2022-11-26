Kubica: "Abu Dhabi muhtemelen bir F1 aracıyla yaptığım son sürüştü"

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Robert Kubica, 2019 yılında Williams ile Formula 1'e geri dönüş yapmıştı ancak dönüşü pek de istediği gibi olmadı.

Polonyalı pilot, sadece bir puan aldı ve ertesi yıl Alfa Romeo'nun yedek pilotu oldu. Geride kalan süre zarfında da yine İsviçreli ekiple beraberdi.

Kubica kısmen PKN Orlen'in desteği sayesinde Alfa Romeo'da yer alıyor ancak gelecek yıl, mevcut test ve yedek pilotluğu görevini Theo Pourchaire üstlenecek. Bundan ötürü artık Kubica'nın yarış hafta sonlarında, cuma günleri piste çıkması pek olası değil.

Abu Dhabi'deki 1. antrenman seansına katılan Kubica, bunun son sürüşü olup olmayacağı sorulduğunda şunları söyledi: "Bilmiyorum."

Robert Kubica, Reserve Driver, Alfa Romeo F1 Team Fotoğraf: Michael Potts / Motorsport Images

"Hâlâ burada olmamın tek nedeni bazen yedek pilot olarak aracı kullanma şansımın olması ama bu hafta sonu muhtemelen son sürüşüm olacak."

"Orlen bildiğiniz gibi Alfa Romeo'nun ana partneri ve her şey onlara bağlı. Önce bu açıdan ne yapılacağına karar vermek gerekiyor ve ardından muhtemelen tüm taraflarla konuşacağım."

"İster bu takımda kalayım, isterse de farklı bir takıma geçeyim, her şey onlara faydalı olup olmayacağıma bağlı olacak. Eğer faydalı olamayacaksam, burada olmak istemiyorum."

Kubica, F1 kariyerinin sonu olma ihtimaliyle ilgili şunları ekledi: "Bu konuda rahatım. Ben her zaman gerçekçi oldum."

"Açık konuşmak gerekirse zaten 38 yaşındayım, bu yüzden artık araç kullanma fırsatı bulamamam sürpriz olmayacak."