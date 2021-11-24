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Kubica, 2022'de Alfa Romeo'nun test ve yedek pilotu olmaya devam edecek

Ekleyen:
Çeviren:
Kemal Şengül
, Kıdemli Editör

Robert Kubica, gelecek sezon yine Alfa Romeo'nun test ve yedek pilotu olmayı sürdürecek. Polonyalı sürücü, İsviçreli ekiple olan kontratını bir yıl daha uzattı.

Kubica, 2022'de Alfa Romeo'nun test ve yedek pilotu olmaya devam edecek

Kubica, Williams ile geçirdiği tek yıllık dönemin ardından 2020'de Alfa Romeo Sauber'e geçmişti. Sauber tarafından yönetilen Alfa Romeo ekibiyle iki yıllık kontrat imzalayan Kubica, hem geçen yıl hem de bu yıl test ve yedek pilotluk görevini üstlendi.

Son iki sezonda çok sayıda test yaptı ve birden fazla kez antrenman seanslarında piste çıktı. Hatta Kubica, bu yıl Hollanda ve Monza yarışlarında, COVID-19 olduğu için yarışamayan Kimi Raikkonen'in yerini de aldı.

36 yaşındaki sürücü, Polonyalı petrol devi Orlen tarafından destekleniyor ve bu şirket, Kubica ile birlikte 2020 yılında Alfa Romeo'ya geçmişti.

Şimdi hem Kubica hem de Orlen'in mevcut anlaşmalarını bir yıl daha uzattığı duyuruldu.

​​Kubica, PKN Orlen tarafından yayınlanan bir videoda şöyle dedi: "Hâlâ 2021'de olabiliriz fakat PKN Orlen ile beraber Alfa Romeo Racing Orlen ile olan ortaklığımızı uzattığımızı açıklamaktan mutluluk duyuyorum."

"Önümüzdeki sezon, hiç şüphesiz yine zorluklarla dolu olacak ama umarım güzel yarışlar ve güzel anlar göreceğiz. Taraftarları yeniden pistte görmeyi umuyorum!”

Alfa Romeo, bu sezondan sonra mevcut sürücüleri Kimi Raikkonen ve Antonio Giovinazzi ile yola devam etmeyecek. Raikkonen, emekli olurken, Giovinazzi koltuğunu kaybetmiş durumda.

Onların yerini Valtteri Bottas ve Guanyu Zhou alacak. Bu açıdan Kubica, yeni dönemde takımda kalan tek isim olacak.

Kubica, bu sezon F1'deki görevlerini, dayanıklılık yarışlarıyla birleştirmişti.

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