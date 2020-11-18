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Formula 1 / Son dakika

Kubica, 2021'de yeniden ralliye dönebilir

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Kubica, 2021'de yeniden ralliye dönebilir

Polonya’nın Przeglad Sportowy gazetesindeki bir haber Polonyalı taraftarları heyecanlandırdı. Habere göre 2021’de Robert Kubica Dünya Ralli Şampiyonası’na tam zamanlı geri dönüş yapabilir.

Geçtiğimiz günler Monza Rallisi için Robert Kubica'ya bazı teklifler olduğu ancak Polonyalı pilotun Bahreyn GP hafta sonunda Alfa Romeo ile çalışacak olmasından ötürü bunları geri çevirdiği ortaya çıkmıştı.

Ralli’ye tam zamanlı dönüşü gözden çıkardığını söyleyen, Kubica, “Bunu yapmam için gereken disipline derin saygı duyuyorum. Her şeyi doğru şekilde yapmalısınız ve bunun ne kadar enerji ve zorluk içerdiğini biliyorum.”  demişti.

Ancak Przeglad Sportowy’un atıfta bulunduğu kaynaklar, Polonyalı pilotun sponsoru olan Orlen'in gelecek yıl da Kubica'yı desteklemeye devam edeceğini ve Polonyalı sürücünün ralliye dönebileceğini iddia etti.

Haberde,  “Görüşmeler gayet iyiye gidiyor.” 

“Honda’yla bir görüşme yaptılar ve duyduğumuza göre iki tarafta anlaşmaya sıcak bakıyor.”  denildi.

Kubica ise geleceğiyle ilgili durumun şimdilik belirsiz olduğunu belirtti.

“Önümüzdeki haftalar hem benim ne yapmak istediğim hem de kariyerim için çok önemli. "

“Tercihlerim ve önceliklerim var fakat neyin mümkün olduğunu bu süreçte göreceğiz. Ben de bir şeyler keşfetmiş olacağım ve bir karar vereceğim”  

Çeviri: Zeynep Temel

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