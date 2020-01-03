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Formula 1 / Haberler

Kubica, 2020'de cuma antrenmanlarında piste çıkabilir

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Kubica, 2020'de cuma antrenmanlarında piste çıkabilir
Ekleyen:
Çeviren: Kemal Şengül, Editör
3 Oca 2020 06:07

PKN Orlen başkanı Daniel Obajtek, TVP Sport'a verdiği demeçte Robert Kubica'nın gelecek yıl birkaç cuma antrenmanında piste çıkabileceğini söyledi.

Robert Kubica, dün itibariyle Alfa Romeo takımına katıldı ve yeni sezonda İtalyan ekibin hem test hem de yedek pilotluğunu yapacak. Anlaşmaya göre Polonyalı PKN Orlen şirketi, Alfa Romeo'nun isim haline geldi ve takımın resmi adı Alfa Romeo Racing Orlen oldu.

Görüşmeler uzun süredir devam ediyor ve Kubica en başından beri sadece simülatörde veya fabrikada çalışmanın onu tatmin etmeyeceğini savunuyordu.

Haas kendisine böyle bir teklifte bulunmuştu ve hatta cuma günleri piste çıkma ihtimali de vardı. Ancak Kubica, hem bu teklifi hem de Lawrence Stroll'ün sahibi olduğu Racing Point'i geri çevirdi.

Sonuç olarak Kubica, yeni sezonda Alfa Romeo'nun yedek pilotluğunu yapacak ve aynı zamanda cuma antrenmanlarında piste çıkacak.

TVP Sport'a konuşan PKN Orlen'den Obajtek, bu haberleri doğruladı.

Obajtek, "Diğer gruplarla da konuştuk, ancak bize en iyi şartları Alfa Romeo sundu. Özellikle görüştüğümüz şirketin isim sponsoru olmamız bizim için çok önemli bir konuydu."

"Elbette Robert Kubica'yı da göreceğiz, ancak Robert ile kesinlikle daha geniş planlarımız var ve bunun, yaptığımız son şey olduğunu söyleyemem. Yakında bu alandaki gelişmeleri öğreneceğinizi düşünüyorum." dedi.

Kubica, Motorsport.com'a verdiği demeçte önceliğinin yarışmak olduğunu söylemişti ve yeni sezonda BMW ile DTM'de yarışması bekleniyor.

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Pilotlar Robert Kubica
Takımlar Alfa Romeo
Editör Tomasz Kaliński

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