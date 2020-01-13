Kubica, 2020'de beş antrenman seansında piste çıkabilir

Robert Kubica, geçen yıl Williams ile Formula 1'e uzun bir aradan sonra geri dönüş yapmış ancak istediği sonuçları alamamasının ardından İngiliz ekipten ayrılmıştı.

Kubica geçtiğimiz haftalarda PKN Orlen'in anlaşma imzaladığı Alfa Romeo Formula 1 takımına katıldı.

Polonyalı petrol şirketi olan PKN Orlen, anlaşma kapsamında İtalyan ekibin isim sponsoru olacak. Bu da Kubica'nın sezon boyunca çeşitli seanslarda piste çıkmasının önünü açan bir durum.

PKN Orlen patronu, zaten Kubica'nın cuma antrenmanlarında piste çıkabileceğini ima etmişti.

Şimdi ise Polonya'nın ünlü gazetesi Przeglad Sportowy, Kubica'nin Alfa Romeo ile beş cuma antrenmanında piste çıkacağını yazdı.

Kubica geçtiğimiz günlerde Hinwil fabrikasına giderek koltuk ayarı yapmıştı.

Kubica şimdi Alfa Romeo ile daha kolay bir sezon beklese de, bundan tam olarak emin olamıyor.

Motorsport-Total'e konuşan Kubica, "Williams'ta durumun bir önceki yıla kıyasla daha kötü olamayacağını düşünmüştük. Ancak daha da kötüye gitti."

"Bu yüzden asla daha kötü gidemeyeceğini söyleyemeyiz. Ama şimdi hayatın benim için daha kolay olmasını bekliyorum." dedi.