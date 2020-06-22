Kubica, 2008'de kaçan şampiyonluktan ötürü pişmanlık duyuyor

Kubica, 2008 yılında Kanada'daki ilk zaferinin ardından F1 şampiyonasında liderliğe yükseldi ve sezonun büyük çoğunluğunda şampiyonluk savaşında yer aldı.

Ancak BMW, odağını 2009 aracına ve KERS'ın kullanımına çevirmesinin ardından F1.08'in performansı dramatik şekilde düştü ve McLaren ve Ferrari'nin güncellemeleriyle birlikte geriye doğru gitti.

Kubica, sezonun ikinci yarısında sadece üç podyum aldı ve şampiyonayı Lewis Hamilton'ın 23 puan gerisinde üçüncü bitirdi. BMW başarısız geçen 2009 sezonunun sonunda da F1'den ayrıldı.

Kubica, 2008'de F1.08'i geliştirmeyi bırakmanın hata olduğunu düşünüyor ve hâlâ bunun pişmanlığını yaşıyor.

Kubica, GP Racing'e verdiği demeçte şöyle dedi: ”12 yıl önce olanla tam olarak aynı görüşe sahibim, çünkü sonunda bunun içindeydim ve ne yazık k bunun şampiyonluk için tek şansımız olabileceğini hissediyordum."

“En hızlı araca sahip değildik, bu bir gerçek. Normalde en hızlı araç şampiyonluğu kazanıyor, ama her zaman değil."

“Her ne sebeple olursa olsun -Diğerlerinin hata yapması ya da sezon başında daha iyi bir iş yapmamız gibi- sonunda, en hızlı araca sahip olmadan hâlâ şampiyona lideriydik."

“Fırsatlarınızı kullanmak zorundasınız, çünkü hayatta ne zaman ikinci bir şansa sahip olacağınızı asla bilemezsiniz. O dönem orada olan bazı mekanikerlerle 10 yıl sora tekrar karşılaştım ve tam olarak aynı görüşe sahiplerdi. Onlar da pişmanlık duyuyorlar çünkü sonunda bir şans daha yakalayamadık.”

Kubica, sondan üçüncü yarış olan Japonya GP'ye kadar şampiyonluk şansını korudu ve orada ikinci olması, şampiyonluk umutlarını koruması için yeterli değildi.

"Hiç kimse baskın değildi."

“Ferrari ve McLaren bazı pistlerde diğerlerinden daha güçlüydüler, ancak teknik sorunları vardı ve hatalar yaptılar. Kendimi şampiyonanın zirvesinde buldum ve en hızlı araba sahip olmasam da uzun süre savaşta kaldım."

"Fuji'deki sıralama turlarında altıncı olduğumu hatırlıyorum ve takım arkadaşım Nick Heidfeld 16. olmuştu. Performans olarak iyi değildik. Ama ilk turda liderdim ve ikinci oldum. Eminim, üç ay önce test ettiğimiz parçalarla yarışsaydık o yarışı kazanırdım."

“Bununla ilgili hâlâ pişmanlık yaşıyorum. Ama aynı zamanda bu konumda olduğum için de kendimi şanslı hissediyorum. Çünkü bu şansa hiç sahip olmayan pek çok yetenekli sürücü var.”