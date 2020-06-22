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Formula 1 / Son dakika

Kubica, 2008'de kaçan şampiyonluktan ötürü pişmanlık duyuyor

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Kubica, 2008'de kaçan şampiyonluktan ötürü pişmanlık duyuyor
Ekleyen:
, Grand prix editor
Yardımcı Editör: Stuart Codling, Writer
Çeviren: Kemal Şengül, Editör
22 Haz 2020 18:24

Robert Kubica, BMW'nin sezon ortasında aracını geliştirmeyi bırakmasının ardından 2008'deki şampiyonluk savaşından koptuğunu ve bundan ötürü hâlâ pişmanlık duyduğunu söyledi.

Kubica, 2008 yılında Kanada'daki ilk zaferinin ardından F1 şampiyonasında liderliğe yükseldi ve sezonun büyük çoğunluğunda şampiyonluk savaşında yer aldı.

Ancak BMW, odağını 2009 aracına  ve KERS'ın kullanımına çevirmesinin ardından F1.08'in performansı dramatik şekilde düştü ve  McLaren ve Ferrari'nin güncellemeleriyle birlikte geriye doğru gitti.

Kubica, sezonun ikinci yarısında sadece üç podyum aldı ve şampiyonayı Lewis Hamilton'ın 23 puan gerisinde üçüncü bitirdi. BMW başarısız geçen 2009 sezonunun sonunda da F1'den ayrıldı.

Kubica, 2008'de F1.08'i geliştirmeyi bırakmanın hata olduğunu düşünüyor ve hâlâ bunun pişmanlığını yaşıyor.

Kubica, GP Racing'e verdiği demeçte şöyle dedi: ”12 yıl önce olanla tam olarak aynı görüşe sahibim, çünkü sonunda bunun içindeydim ve ne yazık k bunun şampiyonluk için tek şansımız olabileceğini hissediyordum."

“En hızlı araca sahip değildik, bu bir gerçek. Normalde en hızlı araç şampiyonluğu kazanıyor, ama her zaman değil."

“Her ne sebeple olursa olsun -Diğerlerinin hata yapması ya da sezon başında daha iyi bir iş yapmamız gibi- sonunda, en hızlı araca sahip olmadan hâlâ şampiyona lideriydik."

“Fırsatlarınızı kullanmak zorundasınız, çünkü hayatta ne zaman ikinci bir şansa sahip olacağınızı asla bilemezsiniz. O dönem orada olan bazı mekanikerlerle 10 yıl sora tekrar karşılaştım ve tam olarak aynı görüşe sahiplerdi. Onlar da pişmanlık duyuyorlar çünkü sonunda bir şans daha yakalayamadık.”

Kubica, sondan üçüncü yarış olan Japonya GP'ye kadar şampiyonluk şansını korudu ve orada ikinci olması, şampiyonluk umutlarını koruması için yeterli değildi.

"Hiç kimse baskın değildi."

“Ferrari ve McLaren bazı pistlerde diğerlerinden daha güçlüydüler, ancak teknik sorunları vardı ve hatalar yaptılar. Kendimi şampiyonanın zirvesinde buldum ve en hızlı araba sahip olmasam da uzun süre savaşta kaldım."

"Fuji'deki sıralama turlarında altıncı olduğumu hatırlıyorum ve takım arkadaşım Nick Heidfeld 16. olmuştu. Performans olarak iyi değildik. Ama ilk turda liderdim ve ikinci oldum. Eminim, üç ay önce test ettiğimiz parçalarla yarışsaydık o yarışı kazanırdım."

“Bununla ilgili hâlâ pişmanlık yaşıyorum. Ama aynı zamanda bu konumda olduğum için de kendimi şanslı hissediyorum. Çünkü bu şansa hiç sahip olmayan pek çok yetenekli sürücü var.”

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Pilotlar Robert Kubica
Editör Luke Smith

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