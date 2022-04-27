Kristensen: "Sainz'ın dönüşü için kazanması şart"

Kristensen, "Carlos'un çok şanssız olduğunu düşünüyorum. Aynı zamanda Charles Leclerc'in Variante Alta şikanındaki hatasına kadar Imola'da çok daha iyi bir iş çıkardığı da açık, bu yüzden Carlos için şu anda hiç de kolay bir durum değil."

"Ama Carlos aynı zamanda gerçekten çok şanssız. Melbourne'deki sıralama turlarında seans kırmızı bayraklarla kesintiye uğradı ve yarıştan önce de aracının elektronik aksamında sorunlar vardı. Bu da onu son anda direksiyonu değiştirmeye zorladı. Start anında bu konuda zorluklar yaşadı ve sonrasında pist dışına çıkıp, hafta sonunu puansız kapattı."

"Imola'daki sıralama turlarında yağmur yağmaya başladı ve Carlos hızlı turunda kerblere saldırırken aracını pistte tutamadı ve kaza yaptı. Sonrasında her ne kadar tam güçte zorlamadığını söylese bile pek çok insan böyle bir durumda hata yapmaktan kaçınamazdı."

"Bu olayın ardından babası Carlos Sainz Sr. ile görüştüm ve o, bu durumu çok sakin karşılıyor."

"Carlos'un kendisi de her şeyi doğru anlıyor ve neler olduğuna dair oldukça olgun değerlendirmeler yapıyor. Üzgün ​​olduğu açık ve şimdi durumu telafi etmek için bir zafere ihtiyacı var. Ferrari için iyi bir sonuç alması gerekiyor." dedi.