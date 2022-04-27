Kristensen: "Sainz'ın dönüşü için kazanması şart"
Le Mans efsanesi Tom Kristensen'e göre Carlos Sainz'ın kendisini yeniden bulması için kazanması gerekiyor.
Carlos Sainz, gösterdiği performans ve yaptığı hatalardan ötürü 2022'nin şimdiye kadarki hayal kırıklıklarından birisi oldu.
Sainz, ilk iki yarışta podyuma çıksa da, Charles Leclerc seviyesinde değildi ve hem Avustralya hem de Emilia Romagna'da yarış dışı kaldı.
İspanyol pilotun performansı pek çok kesim tarafından eleştiri konusu oldu. Motor sporlarının efsane isimlerinden Tom Kristensen'e göre Sainz'ın mevcut durumu tersine çevirmek adına yarış kazanması şart.
Kristensen, "Carlos'un çok şanssız olduğunu düşünüyorum. Aynı zamanda Charles Leclerc'in Variante Alta şikanındaki hatasına kadar Imola'da çok daha iyi bir iş çıkardığı da açık, bu yüzden Carlos için şu anda hiç de kolay bir durum değil."
"Ama Carlos aynı zamanda gerçekten çok şanssız. Melbourne'deki sıralama turlarında seans kırmızı bayraklarla kesintiye uğradı ve yarıştan önce de aracının elektronik aksamında sorunlar vardı. Bu da onu son anda direksiyonu değiştirmeye zorladı. Start anında bu konuda zorluklar yaşadı ve sonrasında pist dışına çıkıp, hafta sonunu puansız kapattı."
"Imola'daki sıralama turlarında yağmur yağmaya başladı ve Carlos hızlı turunda kerblere saldırırken aracını pistte tutamadı ve kaza yaptı. Sonrasında her ne kadar tam güçte zorlamadığını söylese bile pek çok insan böyle bir durumda hata yapmaktan kaçınamazdı."
"Bu olayın ardından babası Carlos Sainz Sr. ile görüştüm ve o, bu durumu çok sakin karşılıyor."
"Carlos'un kendisi de her şeyi doğru anlıyor ve neler olduğuna dair oldukça olgun değerlendirmeler yapıyor. Üzgün olduğu açık ve şimdi durumu telafi etmek için bir zafere ihtiyacı var. Ferrari için iyi bir sonuç alması gerekiyor." dedi.
Carlos Sainz Jr., Ferrari F1-75
Fotoğraf: Ferrari
Kristensen, Charles Leclerc'in hatasına ise şaşırdığını söyledi.
"Charles Leclerc'in hatası beni şaşırttı. Charles pite girdi, yumuşak lastiklere geçti, ardından Red Bull da aynısını yaptı. Bunu sadece en hızlı turu kaybetmemek için değil, sorunsuz şekilde bitiş çizgisine ulaşmak için de yaptılar. Bu noktada Leclerc'in aşırıya kaçarak hata yaptığını söylemek gerekiyor. Bunun baskıyla dahi ilgisi yok."
"Variante Alta'ya yaklaşırken, yumuşak lastiğin daha iyi yol tutuş sağlayacağını düşündü ve kerblerin üzerine çok fazla çıktı. Gereksiz bir risk aldı. Fakat bunu sadece aracı spin atmaya başladığı anda fark etmiş olmalı. Ne yazık ki şanslı değildi aracı temasla durdu ve ön kanat hasar gördü."
"Bu olmasaydı, Charles yola devam eder ve üçüncü bitirirdi. Fakat pite girmesi gerekti ve çok fazla zaman kaybetti."
"Charles genel anlamda açgözlü davrandı, üçüncü değil, ikinci bitirmek istemedi. Şampiyonaya liderlik ederken, olanlardan pişmanlık duyduğuna ve yarışı bitirdikten birkaç saat sonra üzüldüğüne hiç şüphem yok.
Charles Leclerc, Ferrari F1-75
Fotoğraf: Ferrari
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