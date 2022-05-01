Kristensen: "Magnussen, Formula 1'e dönüşünden tamamen farklı bir zihniyette"

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Bu sene, yeni nesil araçların çok ağır olduğu hakkında çok fazla tartışma dönüyor ve kaçınılmaz olarak bu durum, pistte aracın davranışlarını yakından etkiliyor Bu nedenle de sürücüler araçlara adapte olamıyorlar ve yönetmekte zorlanıyorlar.

Fakat sezon başından beri yüzünde gülümseme olan olan ve aldığı sonuçlarla etrafını etkileyen bazı isimler var. Bu isimlerden birisi de Kevin Magnussen. Bu yıl beklenmedik şekilde spora dönen Magnussen, Haas ile ilk dört yarışın üçünde puan topladı.

Yeni nesil araçlara adapte olmada hiç zorluk yaşamayan Magnussen, F1'den uzak kaldığı süreçte IndyCar ve Chip Ganassi'nin Cadillac DPi-VR aracıyla epey vakit geçirmişti. Pek çok kişi bunun kendisine yardım ettiğini düşünüyor.

Tom Kristensen, bu deneyimin farklı olmasına rağmen Magnussen'e yardımcı olduğu görüşünü destekliyor ve aynı zamanda Danimarkalı pilotun zihniyetinin de artık değiştiğini düşünüyor.

Mick Schumacher, Haas F1 Team Kevin Magnussen, Haas F1 Team Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

F1Nation podcastinde konuşan dayanıklılık yarışlarının efsanesi Kristensen, “Kevin ve ekibinin çok iyi iş çıkardığına şüphe yok. Ayrıca takım arkadaşı Mick Schumacher ile de çok iyi anlaşıyor."

"Aralarında doğrudan bir rekabet yok, Mick daha genç ve Kevin'in ona küçük kardeşi gibi davrandığını söyleyebilirim." "Çok iyi iletişim kuruyorlar ve bu, Haas için çok kazançlı bir durum. Geçen yıl araçları hiç hızlı değildi ama şimdi her şey yolunda, bu da elbette hem Kevin'in hem de Mick'e yardım ediyor." "Kevin geçen yıl dayanıklılık yarışlarında yer aldı, daha ağır olan spor araçlarla yarıştı ve bu da tuhaf şekilde Formula 1'e dönüş için mükemmel bir hazırlık süreciydi. Amerika'da bu araçların ağırlığına, büyük tekerleklere, yoğun trafik şartlarında sürekli mücadeleye ve bu araçlara sürekli uyum sağlamak zorunda kalmaya alıştı. Her şey onun için iyi oldu." "Onu takım radyosunda mühendisleriyle konuşurken duydum, Kevin çok sakin görünüyor, onlardan çok fazla şey talep etmiyor, dürüstçe onlara bir virajda hiçbir şey kazanamayacağını, pistin belirli virajlarında ise daha iyisini yapabileceğini, bu yüzden de kerbleri daha fazla kullanıp kullanamayacağını soruyor." "Çoğu şeyi son derece olgun ve kendinden emin şekilde yapıyor. Ayrıca kokpitten çıktıktan sonra da gülümsediğini gördüm. Bence iyi bir ruh hali var, ki bu çok önemli. Şu anda tamamen farklı bir zihniyette." dedi.