Kripto dünyasındaki krize rağmen Mercedes, FTX logolarıyla devam edecek

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FTX, bu hafta bağlı olduğu Alameda Research şirketinde patlak veren bir likidite krizinden kurtulmak için milyarlarca dolar toplayamazsa iflas edebilir.

Konuyla alakalı Alpine F1 takımının sponsoru rakip borsa şirketi Binance'ın devreye gireceği ve FTX'i satın alarak kurtaracağı iddia ediliyordu. Ancak bu plan, FTX'in karşı karşıya kaldığı finansal boşluğun ölçeğiyle ilgili endişeler nedeniyle sadece 24 saat sonra suya düştü.

Binance'dan yapılan açıklamada, "Başlangıçta, umudumuz FTX müşterilerinin likidite sağlamasına destek olabilmekti ancak sorunlar, bizim kontrolümüz veya yardım etme yeteneğimiz dışında." denildi.

Reuters haber ajansı, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'nun (SEC) FTX'in müşteri fonlarını yönetmesini ve kripto kredisi faaliyetlerini araştırdığını bildirdi.

Dünyanın en yüksek profilli kripto borsalarından biri olan FTX'te yaşanan bu sıkıntılar, kripto piyasalarında bir çöküşü tetikledi ve bunun sonucunda Bitcoin, son iki yılın en düşük fiyatına indi.

FTX borsasının tokeni olan FTT'nin değeri hafta başında 25 dolar civarındayken, panik satışlarıyla 2 dolara kadar düştü. Bu düşüşün ardından FTT, çok az bir tepki verebildi.

FTX'in kurucusu ve CEO'su Sam Bankman-Fried, borsayı kurtarmak için hâlâ bir kurtarma paketinin uygulanabileceğini umuyor ancak bunun başarılı olup olmayacağı konusunda şüpheler var. Bu gelişme, Mercedes ile ortaklığının erken sona erebileceği yönündeki spekülasyonları körükledi.

Lewis Hamilton, Mercedes attends FTX Off The Grid Photo by: New Revolution Media

FTX, son yıllardaki başarıları sayesinde birçok üst düzey sponsorluk anlaşması imzalamıştı. Bunlar arasında, Miami Heats'in Miami'deki NBA arenasının 135 milyon dolar karşılığında 2040 yılına kadar FTX Arena olarak yeniden adlandırılması ve Major League Baseball'un resmi kripto para birimi markası olması yer alıyor.

FTX, geçen sene Mercedes ile çok senelik sponsorluk anlaşması imzalamıştı. Bu kapsamda FTX logoları pilot tulumlarında ve araçlarda yer alırken, taraflar aynı zamanda NFT projesi gibi farklı projeler üzerinde de çalışıyordu.

Son günlerde yaşanan krize rağmen Mercedes, FTX logolarının bu hafta sonu Interlagos'taki yarışta araçta ve diğer ilgili varlıklarda yer almaya devam edeceğini doğruladı. Ancak takım, işler ilerledikçe borsayı çevreleyen gelişmeleri yakından takip edeceğini bildirdi.

Takım Patronu Toto Wolff, daha önceden yaptığı açıklamada çok fazla volatilite olmasına rağmen kripto para dünyası gibi yeni fırsatlara kapıyı kapatmanın yanlış olacağını söylemişti.

Wolff, "Kendinizi modern teknolojiye kapatamazsınız. Kesinlikle büyüyecek bir alan."

"10 yıl sonra geriye dönüp baktığımızda, iki gün süren ve hafta içi mesai saatleri dışında yapılamayan ödemeler yapmak zorunda kalmak, artık geçmişte kalan bir şey. Ve burası kripto para birimlerinin geldiği yer." demişti.