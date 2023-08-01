Kravitz'e göre Verstappen'in Spa'daki performansının ardındaki üç sebep ne?
Max Verstappen, Spa'da bir kez daha rakiplerini geride bıraktı ve Sky F1 pit muhabiri Ted Kravitz bunun nedenlerini açıkladı.
Belçika Grand Prix'sinde vites kutusu değişiminin ardından yarışa 6. sırada başlamasına rağmen Verstappen, takım arkadaşı Sergio Perez'e 22 saniyeden fazla fark atarak üst üste üçüncü Belçika GP'sini kazandı.
Böylece Verstappen üst üste sekiz yarış kazanırken, üçüncü Dünya Şampiyonluğu'na doğru ilerliyor.
Verstappen ve yarış mühendisi Gianpiero Lambiase, yarış sırasında Verstappen'in lastikleri aşırı zorlamasından kaynaklanan tartışmalar yaşadılar. Ancak Kravitz, Verstappen'in griddeki hız avantajının aslında pistin diğerlerinin yapamadığı bölümlerinde lastikleri korumasını sağladığını açıkladı.
'Ted's Notebook' programında Verstappen'in Spa'daki dominasyonunun nedenlerini açıklayan Kravitz şunları söyledi: "Birincisi, pistin temel özellikleri RB19'a çok uygun; bunu son birkaç yılda gördük."
"İkincisi, diğerlerinin zorlaması gereken yerlerde Red Bull'un zorlamasına gerek yok."
"Bunu Max biliyordu ancak Lambiase'nin bilmemesine biraz şaşırdım çünkü bu durum onun pit duvarında endişelenmesine sebep oluyordu."
"Çünkü Max, lastikleri zorlayan virajlarda lastikleri herkesten daha fazla koruyabileceğini biliyor. Bu yüzden Eau Rouge'dan istediği gibi geçebilir ve yine de lastikleri çok fazla zorlamamış olur. Başka bir yerde lastikleri zorlamayacak şekilde zaman kazanacağını bilir."
"Üçüncü neden ise Max'in saf yeteneği. Max'in Sergio Perez'e 22 saniyelik bir fark atmasına daha iyi bir açıklama olamaz."
"Bu yüzden Max bu hafta sonu ve diğer tüm hafta sonlarında çok iyiydi."
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