Kravitz, Vettel'in sene sonu emekliye ayrılacağını düşünüyor

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2020 sezonunun ardından Ferrari'den ve ayrılan ve Aston Martin'e geçen Vettel, "beş senede şampiyonluk" hedefi koyan takımdaki ikinci sezonu itibariyle pek de iyi zamanlardan geçmiyor.

Sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Vettel'in takımla geleceği belirsiz ve geleceğine dair dedikodular sürekli artıyor.

Kravitz'e göre takım Vettel'e sözleşme önermiş durumda, ancak henüz bir adım atılmamış olmasından ötürü kendisinin hissiyatı dört kez dünya şampiyonunu kariyerinin sona yaklaşmış olduğu yönünde.

Sky F1'deki Ted's Notebook programında konuşan Kravitz, "Aston Martin kendisinin [Vettel] kalmasını istiyor ve anladığım kadarıyla kendisine yeni sözleşme de teklif edilmiş vaziyette."

"Kabul edip etmeyeceğini bilmiyorum. Sebastian çocuklarını Avusturya'daki yarışa getirmek gibi birkaç kritik davranışta bulundu, bu da bana sanki F1'deki son yılındaymış gibi hissettirmekte."

"Takımın sezonun geri kalanında toparlanması ve Sebastian'ın kalıp kalmayacağını düşünebileceği bir ortam oluşturması lazım."

"Bunun dışında eski araçlarla yaptığı testler -Silverstone'da Williams kullanması gibi- de bana sanki son yılındaymış ve çoktan karar vermiş gibi hissettiriyor. Bekleyip göreceğiz." dedi.

Aston Martin'de Lance Stroll'ün koltuğu garanti altında, ancak Vettel emekli olursa 2023'te yerini kimin alacağı belli değil.

Pierre Gasly ve Daniel Ricciardo, Aston Martin koltuğu için potansiyel adaylar olarak anılmaktalardı, ancak Pierre Gasly'nin 2023 sezonunun sonuna kadar AlphaTauri'de kalacağı kesin ve Daniel Ricciardo'nun da -tüm spekülasyonlara rağmen- sözleşmesi mevcut.

Sebastian Vettel, Aston Martin AMR22, Valtteri Bottas, Alfa Romeo C42 Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images