Kravitz: "Verstappen'in yakalanabileceğini sanmıyorum"

Verstappen bu sezona geçen yıl bıraktığı yerden başladı ve arka arkaya galibiyetler alarak takım arkadaşı Sergio Perez de dahil olmak üzere tüm rakiplerini mağlup etti.

Meksikalı pilot, Red Bull'un duble yaptığı her iki yarışta da ikinci olmasına rağmen, Bahreyn'de 22 saniye, Suudi Arabistan'da ise 13 saniye geride kaldı. Eğer güvenlik aracı olmasaydı, bu farklar daha da açılabilir.

Ted Kravitz, rakip takımlarla aradaki farklar göz önüne alındığında Max Verstappen'e meydan okuyabilecek herhangi bir isim olmadığını düşünüyor.

Kravitz, Sky Sports podcast'ine şunları söyledi: "Şahsen Red Bull'un hakimiyeti ve rekabetçi bir sezon olması umutları konusunda farklı şeyler hissediyorum."

"Genellikle en son umudun öldüğü söyleniyor; geçen yıl yeni kuralların ikinci yılında durumun biraz farklı olacağını ve Ferrari'nin ön bölüme geleceğini düşünmüştüm. Fakat öyle olmadı, bu gerçekten baskı bir araç."

"Bu yüzden bu yıl Red Bull'u yakalayabileceklerine dair çok az umut besliyorum. Bu sorun değil çünkü bunu kabullendiğinizde, diğer ilginç mücadelelere konsantre oluyorsunuz."

Sonrasında Leclerc, Piastri, Perez ve Alonso gibi isimlerin ikiniclik için çekişeceğini söyleyen Kravitz, "Suudi Arabistan'da gördüğümüz gibi Mercedes biraz geri düşse bile, bu diğer adamlar araya girebilir ve Carlos umarım Avustralya'daki yarış için iyileşebilir."

"Tüm bu isimlerin ikincilik için Pérez ile mücadele edebilmeleri harika olur."

"Ancak şampiyonluk için Verstappen'le mücadele etmek isteyenler için umutlu değilim. Sanırım bunu zaten biliyorduk.

"Onları (Max ve Red Bull) övmek gerekiyor çünkü bunu hak ettiler."