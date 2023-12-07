Kravitz: "Verstappen'in öfkesi, sezon boyunca mükemmel olmasını sağladı"

Verstappen geçtiğimiz sezon takım arkadaşı Sergio Perez'in sezon başındaki meydan okumasını boşa çıkararak 575 puanla şampiyonluğu kazandı.

Uzun zamandır en iyi araca sahip olmanın avantaj olduğu söylense de, Chandhok bu durumda Perez'in Verstappen'e olan farkının da doğru pilotu işaret ettiğine inanıyor.

Sky F1 podcast'ine verdiği demeçte Chandhok, "İstatistikler korkunç derecede etkileyici."

"Ne zaman bir sezona baksanız, bir pilotun ikinci sıradaki pilottan iki kat daha fazla puan alması, ne kadar harika bir yıl geçirdiğinin altını çiziyor."

"Bence dışarıda 'Kazandılar çünkü bir önceki yıl bütçe sınırında hile yaptılar' ya da 'Max kazandı çünkü en baskın araçta ve sadece en baskın araçta olduğu için kazanıyor' diyen pek çok insan var."

"Evet, bu sezonun en baskın aracına sahip. Ancak diğer yandan Checo diğer rakiplerine çok büyük bir fark atmış değil."

"Bence bütçe sınırı meselesinde bile, Lewis [Hamilton] Ağustos'tan itibaren aracı güncellemeyi bıraktıklarını söyledi. Bence şampiyonluk mücadelesinde olsalardı Ağustos'tan beri çok daha fazla harcarlardı."

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images Sergio Perez, Red Bull Racing

"Bence hak edene hakkını vermek gerekiyor. Bu sezon, aracıyla mükemmel bir uyum içinde olan bir pilotun her şeyi bir araya getirdiği en iyi sezonlardan biri oldu."

En azından Chandhok'un yorumcu arkadaşı Ted Kravitz'e göre bu övgünün bir kısmı Perez'e ait.

Kravitz'e göre Perez'in Azerbaycan'daki Sprint hafta sonunda harika bir hafta sonu geçirerek yarışı kazanması Verstappen'i kızdırdı.

Kravitz, Verstappen'in sezonu için, "Mükemmellik arayışının amansız doğası ve işte buydu. Asla pes etmediler ve Verstappen de mükemmel olmaktan asla vazgeçmek istemedi."

"Ve biliyorsunuz, mükemmel olmaları gerektiğini gösteren bazı yarışlar vardı; Max mükemmel olmak zorundaydı."

"Herhangi bir şekilde hata yaparlarsa diğer rakipler tarafından yakalanabilirlerdi çünkü gridde yeterince rekabet vardı."

"Max de Azerbaycan'da ve Checo'nun kazandığı Suudi Arabistan'da araçla başa çıkamamıştı, ancak bu hayal kırıklıkları sinirlenmesine sebep oldu. Örneğin Checo kutlamasını ve Jos'un Checo'ya aferin demek istemediği anı hatırlıyor musunuz?"

"Max gerçekten sinirliydi. Bu da onun mükemmellik için bu kadar acımasızca devam etmesini sağladı." yorumunda bulundu.