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Formula 1 Las Vegas GP
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Kravitz, Verstappen’in Las Vegas’ta aldığı cezaya katılmıyor

Max Verstappen’in 1. Virajda Charles Leclerc’e yaptığı hareketin sert bir hamle olarak görse de Ted Kravitz, hakemlerin verdiği 5 saniye zaman cezasına katılmıyor.

Editör Burak Yasul
Yayın tarihi
Ted Kravitz, Pit Lane Reporter, Sky Sports F1

Las Vegas gridinde Leclerc’in arkasında start alan Verstappen, Ferrari pilotunu pist dışına çıkmaya zorlarken Hollandalı pilot da pist dışına taştı.

Bu olayın ardından Verstappen liderliğe yükselirken Leclerc ikinciliğe geriledi. Ama Monakolu pilot, Verstappen kendisine yerini geri vermediği için sinirlendi.

Verstappen yarışa Leclerc’in önünde devam ederken kendisine, başka bir pilotu pist dışına ittiği için 5 saniye zaman cezası verildi.

Kravitz, bunun ‘sert bir yarış’ olduğunu düşündüğü için aynı fikirde değil.

Sky Sport’taki Ted Notebook programında Kravitz, “Verstappen’in bunu nasıl başardığına bakacak olursak, ilk turda Leclerc’e karşı çok sert bir savunma yaparak başladı.”

“Buna iki şekilde bakabilirsiniz. Hakemler olaya başka bir pilotu pist dışına ittiği için 5 saniye cezayı hak edecek şekilde bakmaya karar verdi. Bilmiyorum, bunu daha önce de görmüştüm.”

“Bunun sert bir mücadele olduğunu hissettim. İçeriye giriyorsunuz, dışarıda biri var ve onu yavaşça pist dışına itiyorsunuz.”

Charles Leclerc, Ferrari SF-23, battles with Max Verstappen, Red Bull Racing RB19, ahead of George Russell, Mercedes F1 W14, Pierre Gasly, Alpine A523, Alex Albon, Williams FW45, Logan Sargeant, Williams FW45, the rest of the field at the start

Fotoğraf: Lubomir Asenov / Motorsport Images

Charles Leclerc, Ferrari SF-23, battles with Max Verstappen, Red Bull Racing RB19, ahead of George Russell, Mercedes F1 W14, Pierre Gasly, Alpine A523, Alex Albon, Williams FW45, Logan Sargeant, Williams FW45, the rest of the field at the start

“Buna artık izin verilmiyor mu? Evet, sertti. Başka bir pilotun pist dışına çıkmasına neden oldu.” dedi.

Kravitz, Verstappen'e verilen cezada Red Bull'un da sorumlu olduğunu düşünüyor. Bununla birlikte Red Bull’un Verstappen’e liderliği Leclerc’e geri vermesini söyleyerek cezadan kaçabilecekleri fikrinde.

Ne de olsa RB19, yarışın ilerleyen bölümlerinde Verstappen’in Leclerc’i geçtiği gibi Ferrari’ye meydan okuyabilecek hıza sahipti.

Kravitz, “Red Bull’un yapması gereken şey, ‘hakemlerin nasıl olduğunu biliyorsunuz’ demekti. Yani ‘Max yapman gereken Charles’a yerini geri vermek. Bir tur beklemek ve ardından onu geçmek’ diyebilirlerdi ama bunu yapmadılar.”

“Böylece Verstappen 5 saniye ceza aldı ve bu cezayı pit stopta çekti. Çok iyi bir pit stop yaptı. Sadece Leclerc’i geçmekle kalmadı, aynı zamanda takım arkadaşı Sergio Perez ile de güzel bir mücadele verdi.”

Verstappen yarışın sonlarına doğru Perez ve Leclerc’i geçerek galibiyete tutunmuş oldu. Bunu George Russell ile temas edip ön kanadına hasar vermesine rağmen yaptı.

Kravitz, “Russell ile temas ettikten sonra kanadını bir parçasını kaybetti. Pite gelip mücadeleye geri döndü. George bu durumun kendi hatası olduğunu da söyledi.” Dedi.

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