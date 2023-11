Kravitz, Verstappen’in Las Vegas’ta aldığı cezaya katılmıyor

Las Vegas gridinde Leclerc’in arkasında start alan Verstappen, Ferrari pilotunu pist dışına çıkmaya zorlarken Hollandalı pilot da pist dışına taştı.

Bu olayın ardından Verstappen liderliğe yükselirken Leclerc ikinciliğe geriledi. Ama Monakolu pilot, Verstappen kendisine yerini geri vermediği için sinirlendi.

Verstappen yarışa Leclerc’in önünde devam ederken kendisine, başka bir pilotu pist dışına ittiği için 5 saniye zaman cezası verildi.

Kravitz, bunun ‘sert bir yarış’ olduğunu düşündüğü için aynı fikirde değil.

Sky Sport’taki Ted Notebook programında Kravitz, “Verstappen’in bunu nasıl başardığına bakacak olursak, ilk turda Leclerc’e karşı çok sert bir savunma yaparak başladı.”

“Buna iki şekilde bakabilirsiniz. Hakemler olaya başka bir pilotu pist dışına ittiği için 5 saniye cezayı hak edecek şekilde bakmaya karar verdi. Bilmiyorum, bunu daha önce de görmüştüm.”

“Bunun sert bir mücadele olduğunu hissettim. İçeriye giriyorsunuz, dışarıda biri var ve onu yavaşça pist dışına itiyorsunuz.”

Fotoğraf: Lubomir Asenov / Motorsport Images

Charles Leclerc, Ferrari SF-23, battles with Max Verstappen, Red Bull Racing RB19, ahead of George Russell, Mercedes F1 W14, Pierre Gasly, Alpine A523, Alex Albon, Williams FW45, Logan Sargeant, Williams FW45, the rest of the field at the start