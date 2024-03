Kravitz, Verstappen'in Avustralya GP'sini kazanamamasını kutlamasının nedenini açıkladı

İki yıl önce Kravitz, Red Bull ile tartışmalara yol açmış ve Amerika GP'si sonrası Notebook programında Hamilton'ın 2021 Dünya şampiyonluğunun "çalındığından" bahsetmesinin ardından Sky Sports'un boykot edilmesine neden olmuştu.

2022 Amerika GP hakkında Kravitz, "Hamilton tüm yıl boyunca hiçbir yarış kazanamadı ve sonunda tüm yıl boyunca ilk yarışını kazanabileceği bir pistte geri döndü. Bir önceki yıl galibiyetinin çalındığı pistte yarışı kazanan aynı adamla mücadele etti ve yarışı onun önünde bitirmeyi başardı."

"Ne güzel bir senaryo ve hikâye olurdu. Ama bugün senaryo bu şekilde gelişmedi, değil mi? Çünkü galibiyeti çalındıktan sonra onu geçen adam aslında onu geçti, çünkü daha hızlı bir aracı vardı. Mühendislik, Formula 1 ve tasarım sayesinde ve büyük ölçüde oradaki Adrian Newey sayesinde." demişti.

Bu sözlerinin ardından Red Bull takım patronu Christian Horner Sky Sports'un boykot edilmesini teşvik ederek şunları söyledi: "Bazı aşağılayıcı yorumlar yapıldı, bu yüzden bu yarış için Sky'a ara verdik. Max üzgündü. Biz de üzüldük ve takım olarak birlikte durma kararı aldık."

"Yorumların bazıları adil ancak bazı yazılar sansasyonel ve Austin'de söylendiği gibi şampiyonluğu çaldığımızı söylemek çok ileri gitmek olur. Tarafsız, adil ya da dengeli değil. Biz söyleyeceğimizi söyledik ve bir sonraki yarışta normale döneceğiz." dedi.

Kravitz, Sainz'ın Avustralya Grand Prix zaferini Avustralya GP Notebook programında kutlarken bir kez daha çizgiyi aşıyordu.

Ancak Britanyalı, bunun Verstappen kaybettiği için olmadığını, Hollandalı'nın Bahreyn ve Suudi Arabistan'da arka arkaya kazandığı zaferlerin ardından Formula 1'de farklı bir kazananı olduğu için mutlu olduğunu belirtmekte gecikmedi.

Kravitz, "Max Verstappen kazanamadı! Whoooo! Sanırım arka arkaya 10 yarış kazanacaktı. Dokuz yarış sonra ilk kez farklı bir kazananımız oldu."

Smoke spills from the rear of Max Verstappen, Red Bull Racing RB20, as he retires from the race

Fotoğraf: Mark Horsburgh / Motorsport Images