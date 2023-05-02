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Kravitz: "Verstappen, şampiyonluk için Horner'ın favorisi"

Ted Kravitz, bunun Christian Horner'ın Max Verstappen'e "Şampiyonluk için hâlâ favorimizsin' demek istediğini düşünüyor.

Zeynep Taş
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Kravitz: "Verstappen, şampiyonluk için Horner'ın favorisi"

Sergio Perez, Azerbaycan Grand Prix'sinde takım arkadaşı Verstappen'i mağlup etti. Meksikalı pilot, Verstappen'in güvenlik aracı öncesi pite girmesiyle liderlikten üçüncülüğe düşmesinin ardından ilk sırayı aldı.

Hollandalı pilot Charles Leclerc'i geçerek takım arkadaşının ardından ikinci sıraya yerleşse de, Perez Verstappen'i yaklaşık 1.4 saniyelik bir farkla geride tuttu ve Hollandalı pilot araç dengesiyle mücadele ederken daha da geriye düştü.

Perez yarışı kazanarak 25 puanı aldı ve son Dünya Şampiyonu ile arasındaki farkı sadece altı puana indirdi.

Perez'in zaferinin ardından takım patronu Horner, Verstappen'e telsizden şunları söyledi: "Evet, aferin Max."

"Checo güvenlik aracı konusunda biraz şanslıydı ama bu çok uzun bir sezon. Bugün çok iyi puanlar aldık; bu yüzden harika bir takım sonucu, aferin."

Bu konuşma Kravitz'in dikkatini çekti.

Kravitz, "Perez'in telsiz mesajının ilginç olduğunu düşündüm, 'Bakın çocuklar, hâlâ mücadelenin içindeyiz' dedi."

"Perez sanki takımın geri kalanıyla değil de sadece mühendisi ve mekanikerleriyle konuşuyormuş gibi hissettim."

"Şöyle diyordu: 'Hâlâ mücadelenin içindeyiz, Melbourne'deki gibi sorunlar yaşayamayız. Hâlâ bu şampiyonluğu elde edebiliriz'.

"Ama sonra pit duvarında Christian Horner'ın Max Verstappen'e 'Tamam, boşver Max, Checo güvenlik aracı konusunda şanslıydı ama çok uzun bir sezon' şeklinde güven verici konuştu."

"Bence, Horner Max'e 'Endişelenme, şampiyonluk için hâlâ favorimizsin' demek istedi."

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