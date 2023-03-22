Kravitz: "Tüm dikkatler Red Bull'un DRS hızında olacak"

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Red Bull pilotu Max Verstappen, tahrik mili arızası nedeniyle Suudi Arabistan Grand Prix'sine on beşinci sıradan başladı. Takım arkadaşı Sergio Perez ise yarışa pole pozisyonundan başladı.

Yarış sonunda Perez galibiyeti alırken, Verstappen ise pozisyon kazanarak takım arkadaşının ardında ikinci oldu.

Verstappen'in yükselişi sırasında Mercedes pilotu Lewis Hamilton'ı geçmesinin ardından Hamilton, Formula 1'de geçirdiği süre boyunca RB19 kadar hızlı bir araç görmediğini iddia etti.

Sky Sports'a konuşan Kravitz, DRS ile Verstappen'in yaklaşık 32 km/saatlik bir avantaj elde ettiğini söyledi. Bu nedenle rakip takımların Red Bull'un bunu tam olarak nasıl başardığını araştıracağını düşünüyor.

Hamilton'ın RB19'un Formula 1'de geçirdiği süre boyunca en hızlı araç olduğunu söylerken haklı olup olmadığı sorusuna Kravitz şu yanıtı verdi: "Seçenekler: a) Evet, haklı ve b) Hamilton'ın bahsettiği şey, Max Verstappen'in arka kanadını açtığı anda düzlükte onu çok kolay bir şekilde geçmesi."

Kevin Magnussen, Haas VF-23, Nico Hulkenberg, Haas VF-23, Max Verstappen, Red Bull Racing RB19 Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

"Otoyolda elinizi arabanızdan dışarı çıkarırsanız, hava basıncını hissedebilirsiniz, arka kanat kendini açar, hava akımı geçer ve düz yolda hız artışı sağlanır."

"Lewis'in söylediği şey, bir aracın DRS, yani arka kanadını açarak bu kadar hız kazandığını daha önce hiç görmediği ve bunun nasıl mümkün olduğunu anlamadığı."

"Formula 1'de çok fazla teknik entrika var. Pek çok insan Red Bull'a bakacak ve düzlükte diğerlerine göre nasıl saatte yaklaşık 32 km avantaj elde edebildiklerini soracak. DRS'de sadece arka kanadı değil, aynı zamanda zemini ya da aracın etrafındaki diğer aerodinamikleri de değiştiren bir şey mi yapıyorlar?"

Ayrıca Kravitz, uzun vadede Red Bull'un 2023 şampiyonluğu için Verstappen'i seçtiğini düşünüyor.

Perez'in Pilotlar Şampiyonası'nı rekabetçi hale getirip getiremeyeceği sorusuna Kravitz şu yanıtı verdi: "Rekabetçi hale getirebilir ama sonuçta Red Bull tamamen Max Verstappen'in arkasında."

"Max Verstappen'in babası Jos Verstappen, Red Bull'un yarışın sonunda pilotların yarışmasına izin vermemesinden dolayı hayal kırıklığına uğradı. Ama evet, Red Bull'un şampiyonluk için odak noktası Verstappen. Buna şüphe yok."