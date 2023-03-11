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Kravitz: "Şimdiden Vettel ve Ricciardo'yu özledim"

Sky F1 muhabiri Ted Kravitz, Formula 1'den ayrılan Sebastian Vettel ve Daniel Ricciardo'yu özlediğini itiraf ediyor.

Altay Gök
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Kravitz: "Şimdiden Vettel ve Ricciardo'yu özledim"
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Geçen yıl F1 gridi tam dört pilota veda etti; bunların arasında emekliye ayrılan dört kez dünya şampiyonu Sebastian Vettel ve nispeten başarısız iki yılın ardından McLaren'dan ayrılan sekiz kez yarış galibi Daniel Ricciardo da yer almaktaydı.

İki isim de tüm başarılarının yanı sıra kendilerine has karakterleri ve güleç kişilikleriyle de bilinmekteydi, dolayısıyla birçok kişi henüz ilk yarıştan bu ikilinin yokluğunu hissetti bile -bunlardan biri de Sky F1 muhabiri Ted Kravitz.

Kravitz, "Bu yıl gridde iki önemli eksiğimiz var ve onların varlığını özlüyoruz. Daniel Ricciardo ve Sebastian Vettel'den bahsediyorum."

"Biliyor musunuz, henüz Perşembe gününden itibaren kendilerinin yokluğunu hissettim, halen hissediyorum. İkisini de özlüyorum. Gerçekten büyük kişiliklerdi." 

"F1'in popülerliğini sürdürmesi için bazı isimlerin öne çıkması ve kaybettiğimiz bu isimlerin yerini alacak büyük kişilikler haline gelmesi gerekiyor. Eminim bu gerçekleşecektir, her zaman gerçekleşti."

"Yine de Danny Ric ve Seb'in ne kadar büyük bir çekiciliğe sahip olduklarının bir işareti olarak onları özlediğimizi hissediyoruz." dedi.

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