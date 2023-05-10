Kravitz: "Rossi, Alpine'e yaptığı eleştirilerde haklı"

Sezonun en büyük hayal kırıklıklarından biri hiç şüphesiz ki Alpine.

Geçen yılı net bir dördüncülükle kapatan takım, bu sezon ise Aston Martin'in gerisine düşmekle kalmadı, dayanıklılık sorunlarını çözemediği için de ciddi sorunlar yaşamaya başladı.

An itibariyle ancak 14 puan toplayabilen Alpine için çanlar da çalmakta, nitekim Miami GP'sinin ardından epey öfkelenen CEO Laurent Rossi, dördüncülükten aşağı herhangi bir sonucu başarısızlık sayacağını ve takımda bazı değişiklikler olabileceğini açıkça belirtti.

Rossi ayrıca düşük performansın sorumlusunu da açıkça işaret etti: geçen sezondan beri sık sık eleştirilen takım patronu Otmar Szafnauer!

Alpine'in son durumunu değerlendiren Ted Kravitz de takımın hedeflerinden uzakta kaldığını ve Rossi'nin haklı olduğunu düşünüyor.

Kravitz, "Alpine son yarışta [Miami] her iki araçla da puan aldı, yarıştan sonra kulağa olumlu gelen bir basın açıklamasına rağmen işlerin tam olarak iyi gittiğinden emin değilim."

"Bunun için Laurent Rossi'nin Canal+'ya verdiği röportajı okumam ve anlamlandırabilmem gerekiyor, nitekim kendisi takımı hızlı olmamakla itham etti ve Bakü'de yaşanan kabusu eleştirdi."

"Miami biraz daha iyiydi ama Alpine halen o kadar da hızlı değil. Sezon başında hedefleri dördüncülüğü korumak ve üçüncülüğe ulaşmaksa şu an epey uzaktalar."

"Tüm bunlara baktığımızda, Rossi takımın toparlanması ve daha iyi performans göstermesi gerektiği konusunda kesinlikle haklı. Bu konuda adımlar attıklarına yönelik işaretler var."

"Şu da bir soru; acaba Rossi'nin öfkesinin sebebi Renault patronu Luca De Meo mu? Yoksa sadece Otmar Szafnauer'i motive etmeye mi çalışıyor?"

"Durum gerçekten garip, bu yüzden röportajı kendim okumak ve ne olduğunu anlayıp anlayamayacağımı görmek istiyorum."

"Belki de sadece acımasızca dürüst davranıyordur." dedi.