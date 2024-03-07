Kravitz: "Ricciardo'nun Red Bull koltuğu için en büyük rakibi Sainz"

Perez, Red Bull ile olan sözleşmesinin son yılına girdi ve Ricciardo ve takım arkadaşı Yuki Tsunoda'nın ana takıma yükselme baskısına dayanmak zorunda. Ancak Sainz'ın radarında Red Bull'la yeniden bir araya gelmek ve koltuk savaşı mücadelesine kendisini de eklemek amacı olabilir mi?

Ferrari'nin 2025'ten itibaren yedi kez Dünya Şampiyonu olan Lewis Hamilton ile anlaştığını açıklamasının ardından Sainz yeni bir takım arayışına girdi. Sainz, 2024 sezonunun açılış yarışı olan Bahreyn'de takım arkadaşı Charles Leclerc'e karşı verdiği zorlu ve başarılı mücadelelerle rekabetçi yeni bir yuva bulmaya çalıştığını kanıtladı.

F1 sahnesine Red Bull'un o zamanlar Toro Rosso olarak bilinen uydu takımıyla çıkan İspanyol pilot, Red Bull ailesine bu kez üst ana takımla geri dönebilir mi? Bu olasılık gerçekleşirse eski Toro Rosso takım arkadaşı Max Verstappen ile yeniden bir araya gelebilir.

Kravitz, Ricciardo'nun Red Bull'a dönüş hikâyesini tamamlamasının önündeki tek tehdit olarak Sainz'i görüyor.

Sky Sports taraftarlarının soru-cevap programında Ricciardo'nun 2024'te ki durumu ve 2025'te Perez'in yerini alma şansı sorulduğunda Kravitz, "Öncelikle, Ricciardo'nun çok iyi bir sezon geçireceğini düşünüyorum."

"Bence o VCARB'de en az bir kez podyuma çıkacak. Bence çok puan toplayacak ve takımın ilerlemesine yardımcı olacak."

Daniel Ricciardo, McLaren Carlos Sainz, Ferrari Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images

"Çok sayıda önemli teknik transfer yaptılar. Tim Goss, çok deneyimli bir teknik adam ve Red Bull da dahil olmak üzere diğer takımlardan birçok kişi katıldı."

"Perez'in yerine geçecek isme gelince, bence Daniel hala Perez'in yerine geçecek bir numaralı aday, Lando'yu [Norris] alamadıkları ve Lewis başka bir yere gittiği için, bu gerçekten Ricciardo ve Sainz arasında."

Kravitz, bu iki isim arasından Ricciardo'nun takımın "morali" için daha iyi olacağını savunuyor.

Kravitz, "Bence Ricciardo takım içi moral açısından biraz daha iyi olur çünkü Sainz ve Verstappen takım arkadaşıyken işler pek de iyi gitmemişti."

"Ama ikisi de daha tecrübeli ve Toro Rosso günlerinden sonra çok yol kat ettiler. Bu yüzden belki işe yarayabilir."

"Ama ben hâlâ Red Bull'un derinliklerinde bir yerlerde Ricciardo'nun 2025'te Checo'nun yerini almasının planlandığını düşünüyorum." dedi.