Kravitz: "Ricciardo, F1 pilotu olmamanın acısını hissetmeye başladı"

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McLaren'dan ayrıldıktan sonra 2023 için Red Bull'un üçüncü pilotu olarak görev alan Avustralyalı pilot, bu yıl ilk kez Melbourne'da bir F1 hafta sonunda görüldü.

Avustralya Grand Prix'sinin sıralama turlarından önce konuşan Kravitz, Ricciardo'nun 'acı içinde' olduğunu ve grid dışında olmaktan mutlu olmadığının işaretlerini göstermeye başladığını öne sürdü.

Kravitz, "Pit duvarında üzgün bir görüntü çizdi, sanırım Formula 1 pilotu olamamanın acısını hissetmeye başladı."

"Bundan nefret ediyor gibi görünüyordu ve ben de 'Burada olmak istemezsin Danny Ric, eskiden sevdiğin ya da hâlâ sevdiğin şeyi yapanları izlemek istemezsin' diye düşünüyordum." dedi.

Kravtiz, Ricciardo'nun yarışlara katıldığı sürece pit duvarından uzak durması ve bunun yerine takım garajındaki mühendislerle birlikte kalması gerektiğini düşünüyor.

Kravitz, "Bence pit duvarında olmamalı."

"Danny Ric için mühendislerle birlikte olmak ve tur zamanlarını incelemek çok daha iyi."

Ricciardo, biraz özlediğini kabul etse de F1 dışındaki hayatından memnun olduğunu belirtti.

F1TV'ye konuşan Ricciardo, "Her şey iyi gidiyor."

Daniel Ricciardo, Red Bull Racing Fotoğraf: Red Bull Content Pool

"Güzeldi, ilk birkaç yarışı sadece kanepede izliyordum. Ama yine de çok ilgiliydim."

"Ama bu hafta sonu burada olmak, biraz olsun geri dönmek güzel. Garajda olsa bile... Evet, adrenalin biraz yükselmeye başlamıştı. Burada olmayı özlüyorum ama şu anda bulunduğum noktadan da memnunum."

Melbourne'daki hafta sonu öncesinde Ricciardo, 'işaretlerin 2024'te gride geri dönüşü gösterdiğini' ancak henüz bir karar vermediğini söyledi.

The Athletic'e göre Ricciardo, "İşaretler gride geri dönmeyi gösteriyor" dedi.

"Şu anda izlediğim yolun bu olduğunu hissediyorum, en azından kafamda."

"Kafamdan öyle senaryolar geçiyor ki, yarın gridde olsaydım neyi farklı yapardım diye düşünüyorum. İşin içindeyken böyle bir şansınız yok. Ama her şeyin bir nedeni olduğunu da düşünüyorum."

"Bir adım geri çekilip her şeye uzaktan bakma şansına ve zaman lüksüne sahip olduğum için ve bir karar vermeye veya herhangi bir şeyi aceleye getirmeye zorlanmadığım için, gride geri dönersem dürüstçe kendimin daha iyi bir versiyonu olacağıma inanıyorum. Daha olgun, deneyimli ve eksiksiz bir versiyon." dedi.