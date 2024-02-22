Kravitz, Red Bull'un RB20 yenilikçi çözümleri hakkında yeni sorular ortaya attı

Red Bull, aracında Mercedes tarzı birkaç bölüm içeren 2024 RB20'yi tanıttığında F1 padoğunun dikkatini çekti.

Hâkim oldukları RB19'un tasarım felsefesinden uzaklaşan yeni otomobil, Mercedes tarzı sidepod girişlerinin yanı sıra W14'ün motor kapağında bulunan oluklar dikkat çekmişti.

Sky Sports analisti Bernie Collins, çarşamba sabahı Bahreyn'de piste çıkacak olan aracın tanıtılan araç olup olmayacağı konusunda emin değildi.

Sky F1'in son podcast'inde konuşan Collins, "F1'de geçirdiğim yıllar beni şüpheci yaptı. Bahreyn'de ilk gün piste çıkacak aracı görelim çünkü o araç olacağından emin değilim. Bu sadece küçük bir şaka olabilir." demişti.

Yine de, Red Bull'un yenilikçiliğini alkışlayan uzmanların olduğu bir araçtı.

Ancak Collins aracın karoser kısmını sorgularken, Kravitz için asıl önemli olan alan ise ön kanat.

Red Bull Racing RB20 Fotoğraf: Giorgio Piola

Lansmanda RB20'yi gösterirken, ön kanadın son kısmında dört vidayla yerinde tutulan ekstra bir şerit vardı.

Kravitz, balast olduğu ya da lansman aracı için bir eklenti olduğu tahmin edilen bu parçanın kaldırılacağına inanıyordu. Ama o parça kaldırılmamış görünüyor.

Pit yolunda Verstappen'in RB20'sine takılmayı bekleyen bir kanadı işaret eden Sky pit yolu muhabiri şunları söyledi: "(Burunda) Red Bull Racing yazan etiketin hemen altında, herkes o karbon fiber panelin bir numara olmasını ve çıkarılmasını bekliyordu."

"Burun ile ön kanattaki ikinci planya arasında sadece bir bağlantı olmasını bekliyordu."

"Ama öyle olmadı. Ama bu orada olmadığı anlamına gelmiyor, sadece bize gerçek burnun neye benzediğini göstermediler."

"Eğer gerçek burun bir hafta sonra yarışa girerken böyle görünürse şaşıracağım ama hiçbir şey imkansız değildir." dedi.