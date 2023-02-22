Kravitz: "Red Bull'u 'neredeyse rakipsiz' kılan üç avantaj var"

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Red Bull, 2014'ten bu yana ilk kez sezona Pilotlar ve Takımlar Şampiyonu olarak giriyor.

Sezon henüz başlamasa da, RB18'in 2022 yi domine etmesiyle Red Bull'un yeni sezona avantajlı başlayacağı düşünülüyor.

Ancak Sky Sports F1'in pit muhabiri Kravitz bu teoriyi daha da derinleştirerek Milton Keynes ekibini şampiyonluk için kesin favori yaptığına inandığı üç avantajdan bahsetti.

Bunlardan ilki, 2022'nin son aşamalarında tasarlandığı söylenen ancak hiçbir zaman pistte görülmeyen daha hafif bir şasi.

Kravitz, "Red Bull, yılın sonuna doğru tasarladıkları ve hiç yarışmadığını düşündüğümüz hafif şasi ile başlayacak."

"Daha sonra bunu geliştirecekler, böylece daha hafif olacak ve ağırlık sınırını karşılamak için dengeleyebilecekler."

Kravitz'in altını çizdiği ikinci avantaj, Red Bull'un 2021 bütçe sınırının 'küçük bir fazla harcama ihlali' nedeniyle ceza almadan önce yapabileceği akademik ve tasarım çalışmaları oldu.

"İkinci avantaj, tüm akademik çalışmaları ve tasarımları, maliyet sınırı kısıtlamalarının kabul ihlali anlaşmasında; sahip oldukları kısıtlamalar ve aldıkları ceza gelmeden önce yapmış olacaklar."

Red Bull Racing RB19 Fotoğraf: Red Bull Content Pool

"Yani bu ceza gelmeden önce tüm çalışmaları yapmış olacaklar. Bu yılın sonuna doğru ve gelecek yıl bu ceza etkisini göstermeye başlayacak."

Son olarak Kravitz, Red Bull'un mevcut griddeki en güçlü sürücüye sahip olduğunu düşünüyor: "Ve üçüncü olarak, şu anda form açısından griddeki en iyi pilota sahipler."

"Lewis Hamilton'ı göz önünde bulundurduğumuzda bile."

"Lewis'in şampiyona formunu henüz görmedik çünkü 2021'in sonundan bu yana şampiyonluk mücadelesinde yer almadı, ki o zaman ne olduğunu biliyoruz."

"Max Verstappen son derece formda ve bence bu onları neredeyse yenilmez kılacak gizli silahın üçüncü parçası."