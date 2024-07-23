Kravitz: "Red Bull, Verstappen'in sebep olduğu kazalarda hep 'yarış olayı' terimini kullanıyor"

Mercedes, Macaristan'daki ilk pit-stop turunun ardından Hamilton'ı Verstappen'in önüne geçirdi, bu da Verstappen'in sinirlenmesine neden oldu. Hamilton'ın ikinci pit-stop için pit alanına girmesine kadar Verstappen, Hamilton'ı geçmeyi başaramadı ve bu, sinirini daha da bozdu.

Son bölümde hâlâ Hamilton'ın arkasında olan Verstappen bir atak daha yapmak için geri döndü ancak bu sefer 1. virajda Hamilton'ın iç tarafından dönmeye çalışırken blokaj yaşadı Hamilton'ın Mercedes'inin sağ ön tekerleğine çarparak kısa süreliğine havalandı. Verstappen yarışı 5. sırada bitirdi.

Hamilton'ın “yarış olayı” olarak nitelendirdiği çarpışmayı inceleme altına hakemler başka bir işleme gerek olmadığına karar verdi. Red Bull takım patronu Christian Horner da aynı terimi kullanarak değerlendirmesini yaptı.

Horner, Kravitz’e, "Dürüst olmak gerekirse bir yarış olayı olduğunu söyleyebilirim”

"Bununla ilgili bir şey olursa hayal kırıklığına uğrarım." dedi

Bununla birlikte, Kravitz kazanın Verstappen'in hatası olduğunu düşündü ve Red Bull’un, Verstappen hatalı olduğunda "yarış olayı" tanımını kullandığını iddia etti.

Kravitz 'Ted’s Notebook' programında, "İlk olarak, bunun bir yarış olayı olduğunu söylüyorlar, bu da Red Bull'un Max Verstappen hatalı olduğu zaman yaptığı şeydir."

Ted Kravitz Sky TV and Christian Horner, Red Bull Racing Team Principal Fotoğraf: Sutton Images

"Ancak diğer herkes Max Verstappen'in hatalı olduğunu söylüyor, frenleme noktasını kaçırdı ve Lewis dönmemiş olsaydı doğrudan geçecekti. Lewis oradaydı ve sonra Max onun tekerleğinin üzerinden geçti."

Verstappen ise kazanın sorumluluğunu Hamilton’a yükledi.

Verstappen, Sky F1’e "Tamamen doğru bir hamle yaptım,"

"Ama sonra fren bölgesinin ortasında, ben zaten hamleye kararlıyken, aniden sağa dönmeye başladı ve eğer düz fren yaparken dönmemiş olsaydım, onunla temas kuracaktım. Bu yüzden doğal olarak tekerlerim kilitleniyor çünkü o sağa doğru dönmeye devam ediyor."

“Birisi içeriye girdiğinde bunu yapamazsınız.

“Yaptığım hamlenin yanlış olduğunu düşünmüyorum. Tamamen doğru bir hamle yaptım. Çok geç fren yaptığımı düşünmüyorum.” dedi.

Hamilton, Macaristan Grand Prix'sinde üçüncü bitirdi ve böylelikle 200. kariyer podyumunu elde etmiş oldu.