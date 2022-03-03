Kravitz: "Red Bull en hızlı araca sahip olabilir"

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Geçtiğimiz hafta Barselona'da gerçekleştirilen üç günlük testte, 10 takım da yeni araçlarıyla piste çıktı.

Barselona'daki etkinliğin halka kapalı olmasına ve sadece belirli basın üyelerine izin verilmesine rağmen, 2022 sezonu öncesinde grid hakkında birçok bilgi toplandı.

Kravitz, zaman tablosunda yukarıda yer alan Mercedes ve Red Bull dışında iki farklı takıma daha dikkat çekti.

Kravitz, hangi takımların geçtiğimiz yıla kıyasla büyük gelişme gösterdiği sorusuna, "Hiç şüphesiz McLaren ve Ferrari."

"İlk günden sonra, iki aracın da iyi tur zamanları yapabileceklerini gördük. Daha önemlisi de Mercedes'in, McLaren ve Ferrari'nin ne kadar hızlı olduklarına şaşırması oldu."

"İki takım da hafta boyunca yaptığı gelişmeleri önemsizmiş gibi lanse ettiler ama aracı yavaşlatamazsın."

"Carlos Sainz'ın Ferrari hakkında söyledikleri ve Lando Norris'in McLaren'ın performansını önemsiz göstermesi, iki takımın da çok iyi gittiği anlamına geliyor." dedi.

Kravitz ayrıca, McLaren'ın en tutarlı takım olduğunu ancak bunun, Mercedes ve Red Bull'un sıralamada düşeceği anlamına gelmediğini söyledi.

Kravitz, "En tutarlı takım McLaren. Ancak Red Bull ve Mercedes, ondalık saniyelerle bile olsa daha avantajlı."

"Red Bull testleri tamamladı ve yapması gerekenleri yaptı. Şu anda diğer takımlara karşı nerede olduklarını bildiklerini düşünmüyorum. Elbette yine de yukarıda olacak ve maceracı bir araca sahipler."

"Oldukça sert lastiklerde çok iyi tur zamanları yaptılar. Bu nedenle yukarıda olacaklardır ve bence en hızlısı olabilirler." dedi.

Kravitz, bunların yanı sıra Alpine başta olmak üzere bazı takımlardan etkilenmediğini belirtti.

Kravitz, "Alpine geçtiğimiz yıl en hızlı beşinci takımdı ama maalesef form açısından gerçekten dibe vurmuş durumdalar."

"Dayanıklılık açısından soru işaretleri var. Ayrıca dalgalanma problemleri de oldu ve araç hızlıymış gibi görünmüyor."

"Onları elemek için henüz çok erken olduğunu düşünüyorum ama takım olarak kesinlikle hayal kırıklığına uğradılar. Esteban Ocon ve Fernando Alonso gibi iki kaliteli sürücü ile kötü bir araca sahip olmayı karşılayamazlar çünkü başka yerde eksiklikleri yok." dedi.

Kravitz diğer takımlar hakkında, "Haas ve Alfa Romeo hızlı değillerdi ve dayanıklılık problemleri oldu. Bu üzerinde çalışmaları gereken bir şey."

"Benim için diğer bir takım da Aston Martin oldu. Diğer takımlara kıyasla Aston biraz kutu gibi duruyor."

"Eminim sağlam olacaktır ama hızın nereden geldiği konusunda biraz endişeli olduklarını düşünüyorum." şeklinde konuştu.