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Kravitz: "Red Bull çoktan yeni sezon hazırlıklarına başladı"

Dobra yorumlarıyla bilinen yorumcu Ted Kravitz'e göre, Red Bull'un aldığı bütçe sınırı cezasının takıma etkisi minimumda kalacak, çünkü takım çoktan RB20'nin gelişimine odaklandı!

Altay Gök
Ekleyen:
Max Verstappen, Red Bull Racing RB19, Lewis Hamilton, Mercedes F1 W14, Fernando Alonso, Aston Martin AMR23

Geçen yıl Ekim ayında "bir önceki sezon bütçe sınırını aşmaktan" ötürü suçlu bulunan Red Bull, yaklaşık 7 milyon dolar para cezasına ve rüzgar tüneli süresinde %10 kısıntı cezasına çarptırıldı.

Özellikle ikinci ceza önemli, nitekim rüzgar tüneli süresinin %70'ten %63 oranına inmekte dolayısıyla takımın gelişim yarışında Mercedes ve Ferrari'ye göre eli de zayıflamakta.

Bu engele rağmen 2023 sezonuna müthiş bir giriş yapan ve sekiz yarışta sekiz galibiyetle yoluna devam eden takımın tüm yarışları kazanacağı dahi düşünülüyor, ancak bazılarına göre daha büyük sıkıntılar kapıda.

Sky F1'in önemli yorumcularından Ted Kravitz, kısa süre önce Pierre Wache ile görüştükten sonra Red Bull'un bir kez daha ceza alabileceği ihtimalini dile getirmişti.

Bu söylenti, RB20'nin gelişimine çoktan odaklandıklarını söyleyen Christian Horner tarafından reddedildi, dolayısıyla Kravitz de görüşlerinden geri adım attı.

Ted's Notebook isimli köşesinde Kravitz, "Horner'ın şimdiden gelecek yılın aracını tasarladıklarını ve bunun için zaman harcadıklarını söylemesi, diğer takımlar için moral bozucu."

"Zaten büyük avantaja sahipler, sezonun yarısına bile gelmedik ve şimdiden gelecek yılın aracına konsantre olabiliyorlar. Açıkçası tüm kısıtlamaları ve cezaları hesaba kattığımızda bile yeterli test ve rüzgar tüneli süresine sahip olabileceklerini düşünüyorum."  

"Eğer gelecek yılın aracına şimdi başlayabilirlerse, o zaman cezaları ceza olmaktan çıkacak."

"Dolayısıyla geçen yıl çıkan tüm yaygara boşuna, nitekim Red Bull büyük ihtimalle cezadan hiç etkilenmeyecek." dedi. 

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