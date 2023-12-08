Kravitz: "Red Bull artık RB19'un 'sırlarını' açıklayabilir"
Ted Kravitz, geçen sezon hafif bir şasi sözü veren ancak bunu gerçekleştirmeyen Red Bull'un bu yılki RB19'unun 'sırrının' bu şasiyi temel alması olduğunu söylüyor.
Geçen sezon fazla ağır ama yine de yarış kazanan bir RB18 ile yarışan Red Bull, söylenenlere göre ağırlığı azaltarak daha hafif bir şasi tasarladı, ancak bu şasi hiç piste çıkmadı.
Motorsport.com'un İtalya şubesine göre, 4 kg daha hafif şasi mevcuttu ve Red Bull yaz tatilinden önce Cranfield Impact Center'da bir çarpışma testi gerçekleştirmişti.
Ancak Red Bull takım patronu Christian Horner söylentileri yalanlamıştı: "Herhangi bir özel hafif şasi yoktu, bunun nereden çıktığını bilmiyorum."
Kravitz, bu konu hakkında, "Dünya Şampiyonası rekabeti bir takımın pilotları arasında gerçekleşiyorsa, bu başarıya sadece hayret edilebilir."
"Ve bence artık [bu başarının ardında yatan] sırlar anlatılabilir."
Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images
Ted Kravitz, Pit Lane Reporter, Sky Sports F1
"RB19, 2022'nin sonunda hiç yarışmamış olan hafif şasiye dayanmıyor muydu?"
"2022'ye ağır bir araçla başladıklarını hatırlayın. Max 'Singapur'a hafif bir şasi getirmeliyiz' diyordu ama o şasi hiç gelmedi."
"Ancak RB19'un bu hafif şasiye dayandığı takım tarafından hiçbir zaman inkar edilmedi. Böylece ağırlık araçtan çıkarıldı."
"Yani artık ağırlığı araçtan çıkardıkları hikayesi anlatılabilir." dedi.
Raporlara göre, RB19 aracı 798 kg sınırına yakın bir ağırlıkta çalışıyor.
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