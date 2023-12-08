Prime'a abone ol
Formula 1
Haberler

Kravitz: "Red Bull artık RB19'un 'sırlarını' açıklayabilir"

Ted Kravitz, geçen sezon hafif bir şasi sözü veren ancak bunu gerçekleştirmeyen Red Bull'un bu yılki RB19'unun 'sırrının' bu şasiyi temel alması olduğunu söylüyor.

Zeynep Taş
Editör Zeynep Taş
Yayın tarihi
Race winner Max Verstappen, Red Bull Racing RB19

Geçen sezon fazla ağır ama yine de yarış kazanan bir RB18 ile yarışan Red Bull, söylenenlere göre ağırlığı azaltarak daha hafif bir şasi tasarladı, ancak bu şasi hiç piste çıkmadı.

Motorsport.com'un İtalya şubesine göre, 4 kg daha hafif şasi mevcuttu ve Red Bull yaz tatilinden önce Cranfield Impact Center'da bir çarpışma testi gerçekleştirmişti. 

Ancak Red Bull takım patronu Christian Horner söylentileri yalanlamıştı: "Herhangi bir özel hafif şasi yoktu, bunun nereden çıktığını bilmiyorum."

Kravitz, bu konu hakkında, "Dünya Şampiyonası rekabeti bir takımın pilotları arasında gerçekleşiyorsa, bu başarıya sadece hayret edilebilir."

"Ve bence artık [bu başarının ardında yatan] sırlar anlatılabilir."

Ted Kravitz, Pit Lane Reporter, Sky Sports F1

Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

Ted Kravitz, Pit Lane Reporter, Sky Sports F1

"RB19, 2022'nin sonunda hiç yarışmamış olan hafif şasiye dayanmıyor muydu?"

"2022'ye ağır bir araçla başladıklarını hatırlayın. Max 'Singapur'a hafif bir şasi getirmeliyiz' diyordu ama o şasi hiç gelmedi."

"Ancak RB19'un bu hafif şasiye dayandığı takım tarafından hiçbir zaman inkar edilmedi. Böylece ağırlık araçtan çıkarıldı."

"Yani artık ağırlığı araçtan çıkardıkları hikayesi anlatılabilir." dedi.

Raporlara göre, RB19 aracı 798 kg sınırına yakın bir ağırlıkta çalışıyor.

paylaşım
yorumlar
Önceki haber Geçirdiği sağlık sorunu sebebiyle Ben Sulayem'in galadaki rolü az olacak

Öne Çıkan Yorumlar

Henüz hiç yorum yapılmadı. İlk yorum yapan olmak ister misiniz?
Zeynep Taş
Daha fazlası
Zeynep Taş
Villeneuve: "Mercedes, doğru yönde ilerliyor"

Villeneuve: "Mercedes, doğru yönde ilerliyor"

Formula 1

Villeneuve: "Mercedes, doğru yönde ilerliyor" Villeneuve: "Mercedes, doğru yönde ilerliyor"

Verstappen: "2024'te grid birbirine daha yakın olacak"

Verstappen: "2024'te grid birbirine daha yakın olacak"

Formula 1

Verstappen: "2024'te grid birbirine daha yakın olacak" Verstappen: "2024'te grid birbirine daha yakın olacak"

Brown: "Kurallar bu kadar katı olmasaydı, gridde farklı araçlar görebilirdik"

Brown: "Kurallar bu kadar katı olmasaydı, gridde farklı araçlar görebilirdik"

Formula 1

Brown: "Kurallar bu kadar katı olmasaydı, gridde farklı araçlar görebilirdik" Brown: "Kurallar bu kadar katı olmasaydı, gridde farklı araçlar görebilirdik"

Red Bull Racing
Daha fazlası
Red Bull Racing
Hamilton: "Aston Martin'in inişli çıkışlı sezonu Red Bull'u kopyalamanın riskini ortaya çıkardı"

Hamilton: "Aston Martin'in inişli çıkışlı sezonu Red Bull'u kopyalamanın riskini ortaya çıkardı"

Formula 1

Hamilton: "Aston Martin'in inişli çıkışlı sezonu Red Bull'u kopyalamanın riskini ortaya çıkardı" Hamilton: "Aston Martin'in inişli çıkışlı sezonu Red Bull'u kopyalamanın riskini ortaya çıkardı"

Perez: "Red Bull ile sözleşme uzatmanın anahtarı araç gelişimine uyum sağlamak"

Perez: "Red Bull ile sözleşme uzatmanın anahtarı araç gelişimine uyum sağlamak"

Formula 1

Perez: "Red Bull ile sözleşme uzatmanın anahtarı araç gelişimine uyum sağlamak" Perez: "Red Bull ile sözleşme uzatmanın anahtarı araç gelişimine uyum sağlamak"

Perez, 2023'teki düşüşünü anlattı: "'Bu kadar kötü olamam, bir şeyler oluyor' diye düşündüm"

Perez, 2023'teki düşüşünü anlattı: "'Bu kadar kötü olamam, bir şeyler oluyor' diye düşündüm"

Formula 1

Perez, 2023'teki düşüşünü anlattı: "'Bu kadar kötü olamam, bir şeyler oluyor' diye düşündüm" Perez, 2023'teki düşüşünü anlattı: "'Bu kadar kötü olamam, bir şeyler oluyor' diye düşündüm"

Son Haberler

Alesi: "RB19'un Verstappen'in aracı olduğu kesin"

Alesi: "RB19'un Verstappen'in aracı olduğu kesin"

F1 Formula 1

Alesi: "RB19'un Verstappen'in aracı olduğu kesin" Alesi: "RB19'un Verstappen'in aracı olduğu kesin"

Villeneuve: "Mercedes, doğru yönde ilerliyor"

Villeneuve: "Mercedes, doğru yönde ilerliyor"

F1 Formula 1

Villeneuve: "Mercedes, doğru yönde ilerliyor" Villeneuve: "Mercedes, doğru yönde ilerliyor"

Russell, "Bu kış kazanç elde edeceğimizden eminim"

Russell, "Bu kış kazanç elde edeceğimizden eminim"

F1 Formula 1

Russell, "Bu kış kazanç elde edeceğimizden eminim" Russell, "Bu kış kazanç elde edeceğimizden eminim"

Ricciardo: "AlphaTauri artık küçük bir F1 takımı değil"

Ricciardo: "AlphaTauri artık küçük bir F1 takımı değil"

F1 Formula 1

Ricciardo: "AlphaTauri artık küçük bir F1 takımı değil" Ricciardo: "AlphaTauri artık küçük bir F1 takımı değil"

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Prime
Prime
Formula 1

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Prime
Prime
Formula 1

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi? Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Prime
Prime
Formula 1

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü? Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Prime
Prime
Formula 1

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu? Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Mail listesine üye ol
Sosyal hesaplarımız
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2023 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
Prime'a abone ol