Kravitz: "RB01'in, Red Bull'a daha fazla benzemesini bekliyordum"

Geçtiğimiz sezon Red Bull motor sporları danışmanı Helmut Marko, Red Bull'un uydu takımının 2024 F1 sezonu için yeniden markalanmakla kalmayacağını, aynı zamanda "kendi tasarımlarını yaptıkları yolun yanlış" olduğu için Red Bull'a yaklaşacaklarını açıklamıştı.

Bu arada takım, uzun süredir görev yapan takım patronu Franz Tost'a veda ederek Laurent Mekies'i takımın başına getirdi. Ayrıca 'Visa' ve 'Cash App' isim haklarını aldı ve RB01 bu şekilde doğmuş oldu.

McLaren CEO'su Zak Brown, Red Bull ve VCARB'nin işbirliği konusundaki şikayetlerini dile getirmiş ve bunun rakipler için "adil" olup olmadığını sorgulamıştı.

Ancak RB01 çarşamba günü Bahreyn'de piste çıktığında, aracın bu yılki gridde yer alan diğer araçlar gibi RB19'a bazı benzerlikleri olsa da, hiçbir şekilde kopya bir araç olmadığı görüldü.

Pit yolunda aracı ilk gördüğünde Kravitz, "İlk bakışta geçen yılın baskın RB19'un kopyası gibi değil."

"Evet, ondan tasarım ipuçları var. Evet, Milton Keynes'teki Red Bull teknolojisi ile VCARB'nin Faenza'daki fabrikası arasında daha fazla entegrasyon var."

"Ama dürüst olmak gerekirse geçen yılki RB19'a biraz daha benzemesini bekliyordum."

"Evet, artık büyük kardeş takım Red Bull'un terk ettiği sidepod girişinin altında bir uzantı var. Geçen yılki Red Bull gibi bu sidepod girişlerinin altında aracın arkasına giden çok güzel boyutta bir alt kesik var." dedi.

Kravitz ayrıca takımın 2024'te kullanılacak olan ve tam adı 'Visa Cash App RB' olan yeni ismine de değindi ve takımın uzun olan ismini RB olarak kısaltmış durumda.

Yuki Tsunoda, VCARB 01 Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Bununla birlikte, araçta ve takım kıyafetlerinde göze çarpan Hugo Boss reklamı göz önüne alındığında, Kravitz araca ve her bir takım üyesine 'Hugo' demeye başlarsak şaşırmayacaktır.

Sponsorluklar, takımın orta sıra mücadelesi için katkı sağlayacaktır.

Takımın adını basitçe "RB" olarak kısaltan Kravitz, "Ama ne yaparsanız yapın, onlara Hugo demeyin. Aracın adının Hugo gibi görünebileceğini biliyorum, çünkü ön kanadında bu isim var."

"Bence tüm mekanikerlere de Hugo deniyor gibi görünebilir. Çünkü pantolonlarında bu yazıyor. Ama isimleri Hugo değil."

"Yuki Tsunoda'nın adı Hugo değil. Danny Ricciardo'nun adı da Hugo değil. Eğer bu sponsoru yeterince uzun süre söylediysem, onun aslında birçok sponsordan sadece biri olduğunu anlayacaksınız. Bu iyi bir şey."

"Bu iyi bir şey çünkü isim haklarını satın alan iki finansal sponsorla birlikte, bu RB takımına, daha önce Toro Rosso olarak bilinen takıma, Red Bull'un ikinci Formula 1 takımına daha fazla para girmesi anlamına geliyor."

"Onlara ne isim vereceğinizi seçin, çünkü para hız demektir. Bütçe limitinin ortamında bile para hız demektir." dedi.