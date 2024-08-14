Kravitz: "Newey-Aston Martin birlikteliği yaz arasında resmileşebilir"
Ted Kravitz, Adrian Newey'nin Aston Martin'e geçişinin yaz arasının sonunda açıklanabileceğini belirtti.
Adrian Newey, Chief Technology Officer, Red Bull Racing
Fotoğraf: Alexander Trienitz
Formula 1'de yaz arasına girilirken Wheatley-Audi ve Sainz-Williams anlaşmaları gibi birçok önemli gelişme yaşanmıştı.
Ancak Ted Kravitz'e göre en büyük duyuru henüz gelmedi: Adrian Newey'nin Aston Martin'e geçişi.
Red Bull, 1 Mayıs'ta Adrian Newey'nin takımdan ayrılacağını açıkladı ve efsane tasarımcı o zamandan beri padoktaki neredeyse her takımla ilişkilendirildi.
Ancak son dönemde Newey için Aston Martin iddiaları yoğun bir şekilde dile getirilmeye başlandı.
Basında son çıkan haberlere göre Aston Martin, Adrian Newey ile üç yıllık sözleşme imzaladı.
Aynı haberlerde Newey'e ödenecek toplam bedelin 100 milyon dolar olacağı da iddia ediliyor.
Adrian Newey, Chief Technology Officer, Red Bull Racing, Piero Ferrari, Vice Chairman, Ferrari
Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images
Sk F1 Podcast'inde Aston Martin-Newey söylentilerine değinen Ted Kravitz, resmi duyurunun yaz arasının sonunda yapılabileceğini öne sürdü.
"Newey'nin ayrılışı ve potansiyel olarak Aston Martin'e gidişi, yaz arasının sonuna doğru duyurulabilecek sıcak bir söylenti. Bunun doğru olup olmadığını göreceğiz."
"Newey, Fallows ile konuşarak Aston Martin'deki ortamın nasıl olduğunu sormuş olmalı."
"Fallows ise, 'Onunla Aston Martin'de yeniden çalışmayı kesinlikle isterim' dedi."
"Sanırım Newey'nin alacağı karar, nerede mutlu olacaksa o takım yönünde olacak. Eğer söylentilere inanacak olursak, şu anda lider Aston Martin."
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