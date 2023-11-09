Kravitz: "Mercedes'in 'rüya takımı' değişiyor"

Mercedes, Brezilya Grand Prix öncesi takımın baş teknik sorumlusu Mike Elliott ile 11 yıllık ortaklığını sonlandırdığını doğruladı.

Mike Elliott'un teknik direktör ve baş teknik sorumlu olduğu dönemin son iki yılında Mercedes, Takımlar Şampiyonluğu'nu kazanamadı fakat takım patronu Toto Wolff'un yanı sıra Lewis Hamilton ve George Russell, Mike Elliott'un büyük katkılarından memnun olduklarını söylediler.

Mercedes'in ihtişamlı günleri olan 2014-2021 döneminde 8 kere kazandıkları Takımlar Şampiyonluğu'ndaki kilit isimlerden sadece birkaçı yoluna devam ediyor.

Mercedes'in ''rüya takımı"ndaki isimlerden olan Mike Elliott'un ayrılığı, Mercedes'in eski tasarım şefi Aldo Casto, eski-motor departmanının patronu Andy Cowell ve eski baş stratejist James Vowles gibi isimleri takip ediyor.

'Ted's Notebook' programında konuşan Ted Kravitz şunları söyledi: ''Son iki aracı yanlış yapan tasarım grubundan sorumlu olmasına rağmen, takımın başarılarında katkı payı olan, Baş Teknik Sorumlu Mike Elliott'un ayrılığından beri ilk yarış. Mercedes'in rüya takımı hızlıca toparlanıp, yeniden rüya takımı olmak için temelden değişiyor mu?"

''James Allison hâlâ orada. Toto Wolff hâlâ orada. Andrew Shovlin de orada fakat Andy Cowell, James Vowles ve İtalyan mühendis Aldo Costa gibi bazı kilit isimler ayrıldı.''

''Tüm rüya takımların değiştiği gibi, her şey ekibe bir takım transferler olup olmayacağı ve bazı değişikliğe gidip gitmeyecekleri ile ilgili. Takım ahlakı ve kalitesinin gelecek yıl iyi bir nokta kalıp kalmayacağını ben de merak ediyorum.''

''Lewis Hamilton, yapabileceklerine inanıyor. Bence onların yapabileceğine inanmak zorundayız fakat karşılaşacakları bazı zorluklar olacak."