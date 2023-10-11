Kravitz, Mercedes'in Russell-Hamilton gerilimine müdahale etmemesine şaşırıyor

Hamilton ilk virajda Russell’ı geçmeye çalışırken, ikili arasında temas yaşanmıştı. Bu temas sonucunda Hamilton spin atarak çakıl havuzuna gömüldü fakat sonrasında tüm sorumluluğu üstlendi.

Kravitz’e göre Mercedes, sürücülerine birbirleri ile yarışmamalarını söylemekle ve Hamilton’a daha fazla yol tutuşuna sahip lastikleriyle Verstappen’e meydan okumasına izin vermemekle hata yapmış.

Sky F1 podcastinde, bu temasın iki Mercedes sürücüsünün arasında büyüyen gerginliğin bir habercisi olup olmadığı sorulduğunda Kravitz, “Belki yarışın başında ikisi de aynı lastikle yarışıyor olsaydı bunu söyleyebilirdiniz ama değillerdi.”

“Muhtemelen Mercedes’te hayal kırıklığını yaratan şey de ikisinin farklı stratejilere sahip olması.”

“Yarışın sonunda, ya da sonunun ortasında, sürücüler farklı stratejilerdeyse, bu onları etkilemeyecekse ve yer değiştirmekten oldukça memnunlarsa, takımın sürücüye diğerinin geçmesine izin ver demesi yarış kabiliyetini ölçmek demek değildir. Bu sadece yönetmek, peki neden ilk turun ilk virajında böyle bir şey gerçekleşmedi?”

“Çünkü, onlar ilk stintte Hamilton’ın yumuşak hamur lastikle farklı bir stratejide olacağını zaten konuşmuş oldukları için mi? Gerçekten yarışı buna bağlıydı çünkü yumuşak hamur ve sert hamur lastikleriyle birkaç tur atmıştı. Yumuşak lastik avantajından faydalanarak Max’in önüne geçmek, belki biraz hızı azaltmak ve iyi bir stint çıkarabilirdi.”

“Çünkü eğer yumuşak lastikleri de hesaba katarsanız, iyi bir stint uzunluğuna sahipti fakat George ile çarpışması bunların hepsini olumsuz etkiledi.”

“Ben bu George’un hatası demiyorum, Lewis, onun üzerine gittiğini kabul etti. Sadece neden Mercedes’in ‘Tamam, çocuklar, yapacağımız şey şu. Lewis yumuşak lastikte ve senin yanına gelecek George ve sen onunla yarışmayacaksın, o da Max’i yakalamaya çalışacak’ gibi bir strateji uygulamadığını anlamıyorum.”

“Bunun sonucunda George birbirleriyle yarışmayacaklarını anlamış olurdu ve Lewis de geçiş yapardı. Lewis de bunu bildiği için belki daha geniş bir çizgi alırdı.”

“Bu yüzden oldukça sinir bozucu görünüyor çünkü hiçbir zaman neler olacağını öngöremiyoruz ve Lewis de tamamen farklı bir stratejideydi.” dedi.

Russell, çizgiyi 4. sırada geçip tıbbi merkeze gittiğinde, Sky F1 yorumcusu Karun Chandhok takımın olası bir çifte podyumu kaçırdığını söyledi.

Bunun aksine Oscar Piastri 2. Lando Norris ise 3. sırada damalı bayrağı gördüğü için çifte podyum yapan takım McLaren oldu.

Chandhok, Mercedes’in, Kravitz’in önerdiği gibi bir strateji yapmış olsaydı kazayı önleyebileceğine inanmıyor.

Lewis Hamilton, Mercedes-AMG, gives fans a thumbs up Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images

“Bence yarışın başında bunu planlamak oldukça zor.”

“Günün sonunda, diğer sürücülerin çizgiyi nasıl alabileceklerine çok güveniyorsunuz, yarışın ilk virajına gelip aynalarınıza baktığınızda ‘Oh, ben buradayım ilk virajda, takım arkadaşım nerede? Geri dönmem lazım, geçmesine izin vermeliyim.’ diyemezsiniz.”

“George, önüne baktığını söyledi, çünkü yarışın başında önünüze, etrafınızı görebildiğiniz kadarıyla diğer araçların nerede olduğuna bakmanız gerekiyor. Elbette asıl odaklanacağız şey ileriye bakmak ve ileriye doğru sürmek.”

“Ted’in söylediklerindeki mantığı anladım. Eğer yumuşak lastikle yarışa başlıyorsanız, bu lastiklerin veriminin en yüksek olduğu ilk turlardan faydalanmak istersiniz. Lewis’in de dışarıdan Russell’ı geçmeye çalıştığında aklında olan şey de bence %100 buydu.”

“Fakat olayın tümüne bakarsak, takım için büyük hayal kırıklıklığı çünkü hızlı bir araca sahiplerdi. Bence bu sorunu yaşamamış olsalardı McLaren sürücüleriyle yarışabileceklerdi ve sonuç da gayet iyi olacaktı.”

“Yarışı McLaren sürücülerinin önünde bitirebilirlerdi. Çünkü onlar yarışa 6. ve 10. sıradan başlamışlardı. Tüm bunlar olurken, genç sürücü Oscar Piastri fırsatı değerlendirip çizgiyi 2. sırada geçti. Kısacası, Mercedes 2. ve 3. sırayı öylece vermiş oldu.”