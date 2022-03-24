Kravitz: "Mercedes'in problemleri Avrupa'ya gidene kadar sürecek"

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Mercedes'in, 2022 Bahreyn Grand Prix'sinde, yaşadığı problemler hakkında blöf yapmadığı anlaşıldı.

Sekiz kez dünya şampiyonu takımın, sezon öncesi testleri sırasında düzlüklerde yaşadıkları dalgalanma problemini çözmekte zorlandıkları görüldü. Bu nedenle Bahreyn sıralama turlarında, Lewis Hamilton ancak beşinci sıraya yerleşebildi ve takım arkadaşı George Russell dokuzuncu oldu.

Yarışta ise Red Bull'un iki aracının da yarış dışı kalmasıyla Hamilton çizgiyi üçüncü geçti ve Mercedes bir sürücüsüyle podyuma çıkmış oldu. Ancak Mercedes, sadece bir turdaki ve yarıştaki hızı açısından Red Bull ve Ferrari ile aynı seviyede değildi.

Ted Kravitz'e göre, Mercedes'in şu anda yaşadığı sıkıntılara bir çözümü yok ve problemleri Suudi Arabistan ve Avustralya'da da devam edecek. Bu iki yarışın ardından da sadece "kendilerini toparlamak" için bir şansları olacak.

Kravitz, "Dalgalanma problemlerini çözmelerinin ne kadar süreceği konusuna gelirsek, ilk soru bunun piste bağlı olup olmadığı? Cevap hayır."

"Bu problem Barselona'da da vardı, Bahreyn'de de var."

"Bu piste bağlı değil. Cidde'ye gidildiğinde de aynısı veya daha kötüsü olacak."

"İkinci soru ise bunu tamamen anlayıp anlamadıkları? Hayır anlamadılar."

"Bu da üçüncü soruya yol açıyor. Eğer anlamış olsalardı ve nasıl çözeceklerini bilselerdi, yeni parçaları getirmeleri ne kadar sürerdi? Bunun cevabı ise birkaç yarış gibi duruyor."

"Yeni bir zeminin veya bundan daha fazlasının olup olmayacağını bilmiyoruz."

"Sanırım kendilerini toplamaları en azından Avrupa'ya gidene kadar sürecek."

"Bu problemle önümüzdeki hafta Suudi Arabistan'da ve Albert Park'ta da baş etmek zorundalar."

"Mercedes'in kendini toparlaması en azından Imola'ya kadar sürecek." dedi.