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Kravitz: "Mercedes'in bir 'B planı aracı' olabilir"

Mercedes 2023 için 'sıfır sidepod' felsefesini korudu ve W13'ten kaynaklanan sorunlarını çözdüklerine inanıyor. Ancak takımın, bu sorunların devam etmesi halinde hazırda bir 'B planı aracı' olabilir.

Zeynep Taş
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Kravitz: "Mercedes'in bir 'B planı aracı' olabilir"
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Takım, W14 için sıfır sidepod felsefesini sürdürmeyi seçti ve motor kapağının etrafındaki hava kanalı tasarımında bazı değişiklikler yaptı.

Mercedes'in 2022'de oldukça zor bir sezon geçirmesine yol açan sorunlar göz önüne alındığında bu, araç tasarımına yönelik cesaret verici bir hamleydi.

Ancak Sky Sports F1 analisti Ted Kravitz'e göre, Mercedes'in Red Bull'un tasarımına daha uygun başka bir araç konsepti var ve geçen sezonki sorunları devam ederse sezon ortasında tanıtabilir.

Kravitz, "Geçen yıl başarısız olan büyük fikirlerini bir kez daha deniyorlar. Ancak üretimde bir 'B Planları' olduğuna inanıyorum." 

"Eğer gerekli olursa, sezon ortasında Red Bull ya da Ferrari tarzı bir B planına geçebilirler."

Mercedes, Silverstone'daki test sürüşü sırasında W14'ün teknik sorunlar yaşadığı yönündeki söylentileri reddetmişti.

Lewis Hamilton, George Russell, Mick Schumacher, Mercedes Reserve Driver, Toto Wolff, Mercedes F1 Team Team Principal and CEO, Mercedes W14

Lewis Hamilton, George Russell, Mick Schumacher, Mercedes Reserve Driver, Toto Wolff, Mercedes F1 Team Team Principal and CEO, Mercedes W14

Fotoğraf: Mercedes AMG

Kravitz'e göre takım, geçen sezon W13'te neyin yanlış gittiğini 'doğru bir şekilde ele aldığına' inanıyor, ancak sezon başlar başlamaz performansta büyük bir sıçrama görmeyi beklemiyor.

Kravitz, "Bu kurallar birkaç yıl daha böyle devam edecek, yani bir noktada doğru olanı yapmak zorundalar."

"'Geçen yıl neyin yanlış gittiğini doğru bir şekilde anladığımızı düşünüyoruz, hâlâ bizim yöntemimizin -ki pit yolunda benzersizdir- çok ince sidepod tasarımına sahip olmanın aerodinamik olarak gitmenin yolu olduğunu düşünüyoruz' diyorlar."

"Ayrıca yere basma kuvvetinin çoğu, göremediğiniz zemin tarafından üretiliyor, ancak 'Çok yakında bir şey beklemeyin' diyorlar." dedi.

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