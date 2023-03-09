Kravitz: "Mercedes, önemli bir noktayı kaçırdı"

Haberi dinle

Mercedes, Ferrari, Renault ve Red Bull Powertrains'in 2026 yılına kadar kendi motorlarını geliştirerek performans artışı sağlamaları yasaklandı.

Bu, söz konusu üreticilerin 2025 sezonunun bitiminden sonra F1'in yeni güç ünitesi dönemine zaman ve kaynak ayırmaya odaklanmaları için yapıldı.

Ancak motor üreticilerinin dayanıklılık iyileştirmeleri yapmalarına izin var, ve bu da daha uzun bir süre boyunca daha iyi performansa yol açabilir.

Renault, Honda ve Ferrari'nin bunu yaptığı, önce güçlü bir motor yarattığı ve ardından dayanıklılık sorununu ele aldığı söyleniyor.

Ancak Mercedes'in endişesi, önce dayanıklı bir motor üretmeleri ve şimdi kendilerine performans artışı için yer bırakmamaları.

Bir taraftarın Mercedes'in güç ünitesi yarışında Ferrari ve Honda'nın gerisinde kalıp kalmadığını sorması üzerine Kravitz, Sky Sports'la yaptığı soru-cevap oturumunda teorisini açıkladı.

Kravitz, "Bu ilginç bir soru."

Toto Wolff, Team Principal and CEO, Mercedes-AMG, Jerome d'Ambrosio Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

"Motorların 2026'ya kadar dondurulduğu göz önüne alındığında, padokta Mercedes'in dayanıklı bir güç ünitesi ürettiği için, aracı güçlü ama dayanıklı olmayacak şekilde tasarlama ve daha sonra geçen yıl Eylül ayına kadar izin verilen 'dayanıklılığı iyileştirme' fırsatını kaçırdığına dair bir teori var."

"Diğer pek çok üretici bunu yaptı: Renault, Ferrari ve Honda. Bu, fazladan bir güç ünitesi kullanmadan ve ceza almadan sezon sonuna ulaşamayacakları anlamına geliyordu ama bunu umursamadılar, çünkü motora dayanıklılık konusunda değişiklikler getirebilirlerdi ve biraz daha fazla güç eklemenin ikincil bir faydası da vardı."

"Bir motor üreticisi dayanıklılık için bu sabit MGU-H'yi ya da her neyse onu getirmek istiyoruz dediğinde, bundan diğer üreticilerin de haberi oluyor."

"Yani herkes diğerlerinin ne yaptığını biliyor, ama bu motor üreticilerinin dayanıklılık adına biraz daha fazla güç ekleyemeyeceği anlamına gelmiyor."

"Mercedes'e sorarsanız, motoru tüm sezonu tamamlayacak şekilde üretiklerini söylerler. Müşteri takımların durumunda ise hem Aston-Martins hem de Williams geçen yıl üç güç ünitesi unsuruyla motor cezası almadı."

"Motor cezasını dayanıklılıkla karşılayıp motor dondurulduğunda bunu geliştirebilirlerdi. Ancak Mercedes'in yaptığı bu değil ve bundan pişmanlık duyup duymayacaklarını zaman gösterecek." dedi.