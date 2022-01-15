Kravitz: "Mercedes, istenilen adaleti alamayacak"

FIA, Abu Dhabi Grand Prix'sindeki tartışmalı finalin ardından soruşturma başlattı.

Hamilton'ın, şampiyonluğu kaybetmesinin ardından koruduğu sessizlik, sporu bırakıp bırakmayacağına dair şüphe uyandırdı. Mercedes patronu Toto Wolff'un ise yaşananları konuşmak için yeni FIA başkanı Mohammed Ben Sulayem ile görüştüğü söyleniyor.

Kravitz, Mercedes'in asıl istedikleri sonucu alamayacağını, "bunun yerine FIA'nın, Masi'nin nasıl ve neden bu kararı aldığına dair soruşturma yapma teklifiyle baş başa kaldıklarını" söyledi.

Kravitz şöyle devam etti: "Mercedes 2021'in tartışmalı kararlarla geçtiğini düşünüyor."

FIA'nın, soruşturmayı sonuçlandırmak ve bunları Dünya Motor Sporları Konseyi'nin bir sonraki toplantısında sunabilmek için kendilerine, 3 Şubat Perşembe gününe kadar zaman tanıdıkları söyleniyor.

Mohammed ben Sulayem, President EMSO Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

Ancak Sky Sports muhabiri, Mercedes'in, Formula 1 kapsamında daha büyük değişiklikler aradığına ve daha tutarlı bir hale gelmesini istediğine inanıyor.

Kravitz, "Bu sürücülerin standartlarını da kapsıyor."

"Nasıl yarışılacağı, bazı sert sürüş standartlarının uygulanıp uygulanmayacağı ve geçen yıl yaşanan tüm saçmalıkların bir daha olmayacağı konusunda bazı yeni kurallar koymak istiyorlar."

"Ayrıca hiçbir takım patronunun yarış sırasında, yarış direktörüyle iletişime geçip onu etkilememesini istiyorlar."

"Bu gerçekten hemen sonuçlanması gereken bir şey. FIA aldığı kararları ve arkasındaki nedenlerini açıklamadan hiç kimse devam edemiyor." dedi.

Martin Brundle, yedi kez dünya şampiyonunun sporu bırakacağına inanmadığını ve aksine, rekor sekizinci şampiyonluğunu kazanmak için "gaza daha fazla basacağını" söyledi.