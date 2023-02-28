Kravitz: "Mercedes, Bahreyn GP öncesinde büyük bir adım atmalı"

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Aston Martin güçlü bir sezon öncesi testi geçirdi. Takımın sadece hızlı değil, aynı zamanda yol tutuşu yüksek bir aracı var.

Rakipleri, Fernando Alonso'nun Mercedes'e, hatta belki de Ferrari'ye karşı mücadele etme şansından bahsediyor. Ancak bunların doğruluk payını bilemiyoruz, çünkü kimse takımların testlerdeki yakıt yüklerini ya da hangi motor modlarını kullandığını bilmiyor.

Yine de genel olarak, ekibe göre 'cesur ve agresif' bir tasarım olan Aston Martin AMR23, öndeki araçlarla farkı kapatmış gibi görünüyor.

Kravitz, Sky Sports F1'e verdiği demeçte, "Aston Martin'i üçüncü ve hatta potansiyel olarak Ferrari'ye biraz daha yakın görüyorum."

"Bu Fernando Alonso ile ilgili."

"Cumartesi günkü uzun koşularda Max Verstappen, Sergio Perez ve Fernando Alonso öndeydi."

"Aston Martin ilk günden itibaren Red Bull'u endişelendirdi. Adrian Newey [Red Bull'un teknik şefi] endişelendiği takımlar arasında Aston Martin'den de bahsetti. Aracın iyi olduğunu ve bazı güzel fikirleri olduğunu açıkladı. Alonso'nun cumartesi günkü performansı da çok iyiydi."

"Biraz çekingen davranacağım ve şu anda Aston Martin'in üçüncü ve Mercedes'in dördüncü olduğunu söyleyeceğim."

Fernando Alonso, Aston Martin AMR23 Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images

"Üçüncü olmaları için önümüzdeki birkaç gün içinde Mercedes'ten büyük bir adım görmemiz gerekiyor." dedi.

Kravitz, Mercedes'in sezon öncesini karışık bir şekilde değerlendiriyor. Hamilton testlerin genel zaman çizelgesindeki ikinci en hızlı isim olsa ve Mercedes dalgalanma sorunlarının büyük bir kısmını çözmüş olsa da W14'te hâlâ denge sorunları var.

Kravitz şunları söyledi: "Hamilton, dalgalanma sorununun büyük ölçüde ortadan kalktığını ancak geçen yılki aracın bazı 'denge sınırlamalarının' hâlâ mevcut olduğunu söylediğinde buna inanamadım."

"'Bir dakika, Mercedes'in iyi olması gerekiyordu ama hâlâ geçen yıl yaşadıkları sorunları yaşıyorlar' diye düşündüm."

Mercedes'in de Aston Martin'in kendilerini, hatta belki de Ferrari'yi geçmesinden endişe ettiği söyleniyor.

Toto Wolff Auto Motor und Sport'a verdiği demeçte, "Hesaplamalarımıza göre Aston Martin ikinci sıraya yerleşebilir" dedi.