Kravitz: "Mercedes, Antonelli'yi yeni Charles veya Max olarak görüyor"

Hamilton'un 2025'te Ferrari'ye gideceğinin açıklanmasının ardından, Mercedes'in yedi kez Dünya Şampiyonu olan pilotunun yerine kimi getirebileceği konusunda spekülasyonlar başladı.

Fernando Alonso, Carlos Sainz, Alex Albon ve Esteban Ocon gibi Formula 1 gridinden bazı isimlerin adı geçerken Mercedes'in 17 yaşındaki harika çocuğu Antonelli de kupalarla dolu genç kariyerini sürdürmek için çaylak Formula 2 yılına hazırlanırken bu koltuğa aday gösteriliyor.

Mercedes'in Hamilton'ın yerine Antonelli'yi çağırması halinde, McLaren'in 2007'de çaylak olarak şansını denediği ve bu inanç gösterisinin karşılığını aldığı bir sürücü için ciddi güven hissi oluşacaktır.

Elbette, Formula 3'ü atlayarak doğrudan Formula Bölgesel Avrupa Şampiyonası'nı kazanarak bu kategoriye katılan Antonelli'nin önce F2'de performans göstermesi gerekiyor.Kravitz onu Mercedes'in "en heyecan verici" adayı olarak nitelendiriyor. Çünkü Gümüş Oklar onu üç kez Dünya Şampiyonu olan Verstappen ve Hamilton'ın gelecekteki Ferrari takım arkadaşı Leclerc ile aynı dalgaları yaratabilecek bir potansiyel olarak görüyor.

Sky Sports taraftarlarının soru-cevap programında konuşan Kravitz, "Mercedes için pek çok seçenek var ve bunların pek çoğu da oldukça iyi."

"Açıkçası Mercedes açısından en heyecan verici olanı Andrea Kimi Antonelli'yi araca koymak çünkü onun bir sonraki Max Verstappen ya da Charles Leclerc olduğunu düşünüyorlar, o kadar gelecek vaat ediyor."

"Aynı zamanda, bunu ancak en az yarım tam Formula 2 sezonunu tamamladığında anlayacaklar ve Toto Wolff'un ona hala büyümekte olan 17 yaşında bir çocuk gibi davranmaya dikkat etmemiz gerektiğini söylediğine inanıyorum. Bu yarardan çok zarar getirebilir. Ancak onların bir numaralı önceliğinin bu olduğu açık." dedi.

Hamilton'ın Mercedes'ten takım arkadaşı George Russell da Antonelli gibi Mercedes Junior Team programından mezun oldu.

Ancak Russell, F1 kariyerine Mercedes'e terfi etmeden önce Williams'ta geçirdiği üç yılla başladı. Kravitz Williams'ın Antonelli ile aynı iyiliği tekrarlamak istemediğini "oldukça açık" bir şekilde ifade ettiğini söyledi.

Kravitz , "Williams'ı Antonelli'yi yerleştirecekleri bir genç takım olarak görmüyorlar. Williams, Antonelli için bu oyunda olmadıklarını, George Russell için olduğu gibi onun için de üniversite olmayacaklarını açıkça belirtti."

"Sanırım bu da Antonelli ile devam etmelerini daha olası kılıyor çünkü onun başka bir takıma gitmesini istemiyorlar ama bu onun F2 sezonuna bağlı." dedi.

Mercedes'in ihtiyaç duyması halinde bir "B Planı "na gelince, Kravitz Aston Martin'le sözleşmesinin son yılında olan iki kez Dünya Şampiyonu Fernando Alonso'nun "çok iyi bir seçenek" olduğunu söylüyor.

Kravitz, "Ama B Planı, Alonso çok çok iyi bir seçenek. Kariyerinin sonuna yaklaşan ama performansının zirvesinde iki ya da üç yıl daha kalabilecek bir adamın yerine geçecek."

"O sadece ihtiyaç duydukları büyük bir isim olacak. Aston Martin'de Vettel'in yerini alması gibi. Lawrence'ın fikri doğruydu. Bir Dünya Şampiyonu sizden ayrılırsa, onun yerine daha büyük bir isim ya da başka bir Dünya Şampiyonu koymanız gerekir."

"Hamilton için de aynı şey geçerli. Şampiyonluk kazanmamış biri yerine Alonso'nun takımda olduğunu bilmek takıma daha fazla heyecan verecektir." dedi.

Hamilton, son Mercedes sezonunda yüzde 100 bağlılık sözü verdi. Hamilton'ın sekizinci Dünya şampiyonluğu bu ikonik sürücü-takım ortaklığını sonlandırmak için ideal bir son olacaktır.