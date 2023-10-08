Kravitz: “Howe, Stroll’den intikamını alacak”
Sky F1 muhabiri Ted Kravitz, Lance Stroll’ün antrenörü Henry Howe ile yaşadıkları olay sonrası özür dilediğini ve Howe’un, Stroll’ü geri kazanmak için sert bir antrenman seansı hazırladığını söyledi.
Stroll, cuma günü ana yarış için gerçekleşen sıralama seansının ilk bölümünde elenerek büyük bir hayal kırıklığı yaşamıştı. Bu, Stroll’ün üst üste elendiği dördüncü Q1 seansı oldu.
Ancak asıl dikkat çeken konu, Aston Martin garajında yaşananlardı.
Aracından çıktıktan sonra garajın arka bölümüne giden Stroll, kişisel antrenörü Howe’u iterken görülmüştü.
Ted’s Notebook programında konuşan Kravitz, Stroll’ün özür dilediğini ancak Howe’un bir sonraki antrenmanlarda intikamını alacağını söyledi.
Kravitz, “Olan olay yüzünden Stroll özür diledi. Stroll bunun hoş bir olay olmadığını kabul ediyor.”
“Howe onu FIA’nın tartısına çıkarmak için garajın ön tarafına doğru yönlendirmeye çalışıyordu. Stroll’ün adrenalini yüksekti ve hayal kırıklığı yaşıyordu. Stroll kendi performansını gösteremediği için sinirliydi ve bir anda antrenörü Howe’u itiverdi.”
“Howe ile kardeş gibiler ondan kesinlikle özür diledi. İkilinin yapacağı bir sonraki antrenmanda Howe intikamını alacak ve Stroll bundan kesinlikle emin. Bu durum Stroll için iyi görünmedi. Ancak Stroll, Howe’dan kesinlikle özür diledi.”
“Her ikisi de yoluna devam ediyor. Ortaya hoş bir görüntü çıkmasa da bir pilot ve antrenörü birbirlerine olmaları gerektiği kadar yakınlar. Bu tarz olayların anın sıcaklığıyla olabileceğini söyledi.”
“Stroll’ün üzerine daha fazla gitmeyin çünkü o kendini yeteri kadar hırpalıyor.” dedi.
Aston Martin’in, 17. sırada start alacak olan Stroll’ün puan almasına ihtiyacı var. McLaren 35 puan geride ve takımlar şampiyonasında dördüncülük için farkı hızla kapatıyor.
Lance Stroll, Aston Martin AMR23, kicks up sand
Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images
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