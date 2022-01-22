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Kravitz: "Hamilton'ın artık hem Russell hem de Verstappen'le uğraşması gerekecek"

Ekleyen:
, Şef Editör

Sky Sports F1 yorumcusu Ted Kravitz'e göre George Russell'ın 2022'de Mercedes'e gelmesi, Lewis Hamilton için yeni sezonda karşı karşıya olacağı zorlukları daha da artırabilir.

Kravitz: "Hamilton'ın artık hem Russell hem de Verstappen'le uğraşması gerekecek"

Hamilton, Abu Dhabi'de gerçekleştirilen final yarışını tartışmalı şekilde kaybetti ve bu da şampiyonluğun Max Verstappen'e gittiği anlamına geliyordu.

Hamilton, sekizinci şampiyonluğuna engel olan kararların ardından sessizliğe bürünmüş durumda ve ilk teste 1 ay kala hâlâ geleceğini netleştirecek bir açıklamada bulunmadı.

FIA, Mart ayının başındaki Bahreyn GP'de, bu olayla alakalı yaptığı soruşturmanın sonuçlarını açıklayacak.

Mevcut sorunlar, Max Verstappen'in artan performansı ve yeni bir takım arkadaşına sahip olmak yeni sezonda Hamilton'ın pek çok şeyle uğraşmak zorunda kalacağı anlamına geliyor.

Hamilton'ın artık Russell gibi genç ve yetenekli bir isimle takım arkadaşı olacağına dikkat çeken Kravitz, şöyle dedi: "Hamilton'ın uğraşması gereken diğer şey bu olacak."

"Abu Dhabi'de yaşananların acısını geride bırakması ve FIA tarafından her şeyin adil olacağına dair güvence alması  gerekiyor."

"Sonra yeni bir takım arkadaşıyla uğraşması ve tabii ki güveni daha da artan Max Verstappen ile uğraşması gerekiyor."

"Hamilton için çok büyük bir çaba gerekecek."

"Russell şampiyonluk için çabalayacak, öyle değil mi? Eğer Mercedes'te yarışıyorsanız dünya şampiyonluğu için mücadele etmek istersiniz."

Anthony Davidson da Russell'ın böyle bir fırsatı kullanmak isteyeceğini düşünüyor.

Dvidson, "Russell için çok önemli bir an. O enerji dolu ve sonunda hayalini kurduğu şansı yakaladı."

"Gerçekten hızlı bir aracın direksiyonuna geçecek ve kendisini sporumuzun referans pilotu olan Lewis Hamilton ile kıyaslayabilecek."

"Russell gibi bir sürücü için, ne kadar iyi olduğunu görmek için Lewis'le aynı pistte ve aynı araçta yarışabilmekten daha iyi bir şey olamaz." dedi.

George Russell, Mercedes

George Russell, Mercedes

Fotoğraf: Steve Etherington / Motorsport Images

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