Kravitz: "Hamilton, Verstappen'i Red Bull'da yenebileceğine inanıyor"

F1 2023 sezon sonu Abu Dabi Grand Prix'sine doğru Hamilton ve Red Bull arasındaki önemli bir tartışma oldu., Red Bull takım patronu Christian Horner'ın Hamilton'ın Mercedes sözleşmesini yenilemeden önce takıma olası bir geçiş için temasa geçtiğini iddia etmesinin ardından ortaya çıktı.

O zamandan beri bunun ne anlama geldiğine dair farklı iddialar ortaya atıldı. Horner'la temasa geçtiğini reddeden Hamilton, : "Max'e karşı aynı araçta yarışmaktan çok mutlu olurum, bu harika olurdu. Ama onun takım arkadaşı olmamı istediğini sanmıyorum."

Mercedes, Verstappen ve Red Bull'un engellenemez performansıyla mücadele etmekte zorlanırken Hamilton iki sezondur zafer kazanamıyor. Ancak Kravitz'e göre yedi kez Dünya Şampiyonu olan Hamilton, Verstappen'e karşı kendisini eşit otomobillerin kokpitinde görmek istemekte haklı.

Ayrıca Aston Martin'in çifte dünya şampiyonu pilotu Alonso ve Ferrari pilotu Leclerc'in de aynı şekilde düşünebileceğini öne sürdü.

Ted's Podbook'daki yazısında Kravitz,"Bu konuda ilginç bulduğum ve belki de buna şaşırmamamız gereken şey, Hamilton'ın Max Verstappen'i Red Bull'da yenebileceğine inanması."

"Sanırım kendini desteklemek zorunda, kesinlikle kendini desteklemek zorunda."

"Böyle düşünen tek kişi Hamilton mı? Fernando Alonso ve muhtemelen Charles Leclerc'te, eşit araçlarla Max Verstappen'i yenebileceklerini düşünüyorlardır. Bu kış boyunca Noel yemeğinde arkadaşlarınızla tartışabileceğiniz açık bir soru."

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images Lewis Hamilton, Mercedes-AMG, 3rd position, Max Verstappen, Red Bull Racing, 1st position, congratulate each other in Parc Ferme

"Elbette hepimiz bunu görmeyi çok isteriz, değil mi? Hamilton ya da Alonso ya da Charles Leclerc'i Max Verstappen'e karşı Red Bull'un kokpitinde eşit araçlarla görmeyi çok isteriz."

"Her iki Red Bull'un da tamamen eşit olduğundan kesinlikle emin olduğumuzu varsayıyoruz. Eşit olmadıklarını düşünmek için hiçbir neden yok."

"Bu asla gerçekleşmeyecek, öyle değil mi? Çünkü Christian Horner ve Helmut Marko 'Bakın, bir takımda iki tane bir numara olmayacak. Bu iş yürümez' dedi. Ama hayal edebiliriz, değil mi?"

"Bu hikâye, asla gerçekleşmeyeceği için büyük ölçüde anlamsız. Ancak Hamilton'ın kariyerinin sonunda bile Max Verstappen'i eşit araçlarda yenmek için kendisine kesinlikle güvendiği için öğretici ve ilginç olduğunu düşünüyorum."

"Tüm zamanların en başarılı F1 pilotu olarak böyle düşünmemesi ve bunun gerçekleşmemesi için hiçbir neden yok. Ancak kimin daha hızlı olduğunu düşündüğünüze bağlı olarak, bu konuda kendi görüşlerinize sahip olabilirsiniz. Ben de bu hikayenin ilginç kısmının bu olduğunu düşündüm." dedi.

Hamilton kısa bir süre önce kendisini 2025'in sonuna kadar Mercedes'e bağlayan yeni bir sözleşmesi imzaladı.