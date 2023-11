Kravitz: "Hamilton, Verstappen'i Red Bull'da yenebileceğine inanıyor"

F1 2023 sezon sonu Abu Dabi Grand Prix'sine doğru Hamilton ve Red Bull arasındaki önemli bir tartışma oldu., Red Bull takım patronu Christian Horner'ın Hamilton'ın Mercedes sözleşmesini yenilemeden önce takıma olası bir geçiş için temasa geçtiğini iddia etmesinin ardından ortaya çıktı.

O zamandan beri bunun ne anlama geldiğine dair farklı iddialar ortaya atıldı. Horner'la temasa geçtiğini reddeden Hamilton, : "Max'e karşı aynı araçta yarışmaktan çok mutlu olurum, bu harika olurdu. Ama onun takım arkadaşı olmamı istediğini sanmıyorum."

Mercedes, Verstappen ve Red Bull'un engellenemez performansıyla mücadele etmekte zorlanırken Hamilton iki sezondur zafer kazanamıyor. Ancak Kravitz'e göre yedi kez Dünya Şampiyonu olan Hamilton, Verstappen'e karşı kendisini eşit otomobillerin kokpitinde görmek istemekte haklı.

Ayrıca Aston Martin'in çifte dünya şampiyonu pilotu Alonso ve Ferrari pilotu Leclerc'in de aynı şekilde düşünebileceğini öne sürdü.

Ted's Podbook'daki yazısında Kravitz,"Bu konuda ilginç bulduğum ve belki de buna şaşırmamamız gereken şey, Hamilton'ın Max Verstappen'i Red Bull'da yenebileceğine inanması."

"Sanırım kendini desteklemek zorunda, kesinlikle kendini desteklemek zorunda."

"Böyle düşünen tek kişi Hamilton mı? Fernando Alonso ve muhtemelen Charles Leclerc'te, eşit araçlarla Max Verstappen'i yenebileceklerini düşünüyorlardır. Bu kış boyunca Noel yemeğinde arkadaşlarınızla tartışabileceğiniz açık bir soru."

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Lewis Hamilton, Mercedes-AMG, 3rd position, Max Verstappen, Red Bull Racing, 1st position, congratulate each other in Parc Ferme