Kravitz, Hamilton ve Wolff arasında giderek artan anlaşmazlığa dikkat çekiyor

Avustralya Grand Prix'sini daha önce iki kez kazanan Hamilton, bu yıl orta sıralarda mücadele ederken W15'inin 17. turda motor arızası yaşaması üzerine damalı bayrağa ulaşamadı.

Yedi kez Dünya Şampiyonu olan pilot, 18. sırada tamamladığı cuma günkü antrenmandan sonra aracından memnun değildi ve istikrarsız bir hafta sonu geçirdi.

Bunu uzun zamandır yaşadığı "en kötü seanslardan biri" olarak nitelendiren Hamilton, "Bu araçla şimdiye kadar hissettiğim en az özgüvene sahibim." demişti.

Ancak Mercedes'in büyük ayar değişiklikleri yapmasıyla, 3. antrenmanda aracın "harika" olduğunu hissetti ancak sıralama turlarında Q2'de elendi.

Sky F1'e verdiği demeçte Hamilton, "Araçta bir tutarsızlık daha var, bu gerçekten insanın aklını karıştırıyor." dedi.

Hamilton, W15'in 'bıçak sırtında' olduğunu ve yapılması gereken 'uzun bir güncelleme listesi' olduğunu ekledi.

Ancak Hamilton'ın yorumları takım arkadaşı George Russell'ın yorumlarıyla tezat oluştururken, Britanyalı pilot yedinci en hızlı pilot olarak Hamilton'la aynı güven ve performans dalgalanmalarını yaşamadığını açıkladı.

Lewis Hamilton, Mercedes F1 W15 Fotoğraf: Sam Bagnall / Motorsport Images

Ancak takım patronu Toto Wolff Mercedes'in bunu başaracağına inanıyor ve hâlâ bu araçta daha fazlası olduğuna inandığını ve kötü bir araç olmadığını söylerken, Sky Sports pit yolu muhabiri Kravitz Hamilton'ın takım patronuyla aynı fikirde olduğuna inanmıyor.

Notebook isimli programında Kravitz, "Toto Wolff'un bu aracın bir şekilde oraya ulaşacağına hâlâ inanıyor olmasını iyimser buldum. Çünkü Lewis Hamilton'ın buna inandığını sanmıyorum."

"Bence Lewis Hamilton, geçen seneki ve ondan önceki arabanın da sahip olduğu, özellikle aracın arka kısmındaki aynı kötü yol tutuş özellikleriyle lanetlendiğini düşünüyor."

"Açıkçası bu araç hâlâ doğru çalışmıyor."

"Toto ile konuştuğumda, 'Hala bunu düzeltebileceğimizi düşünüyorum' dedi."

"Ama Lewis bu yılki Dünya Şampiyonluğunu hemen hemen sildi. Bana 'Evet, Red Bull kullanmayan hiç kimse bu yıl Dünya Şampiyonluğunu kazanamayacak' diyeceğinizi biliyorum. Ama daha 21 yarış var."

"Tamam, Lewis'in şampiyonluğu kazanamayacağı açık ve Ferrari'ye gitmeden önce Mercedes'e altın bir veda olmayabilir ama yine de podyuma çıkabilir ve yarış kazanabilir." dedi.

Üç yarışın ardından Hamilton, Hollandalının da Melbourne'de yarış dışı ardından Max Verstappen'in 43 puan gerisinde yer alıyor.