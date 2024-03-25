Kravitz, Hamilton ve Wolff arasında giderek artan anlaşmazlığa dikkat çekiyor
Ted Kravitz, Lewis Hamilton ve Toto Wolff'un W15 konusunda aynı fikirde olduğuna inanmıyor; yedi kez Dünya Şampiyonu olan Hamilton aracın "lanetli" olduğunu düşünüyor.
Lewis Hamilton, Mercedes-AMG F1 Team
Steve Etherington / Motorsport Images
Avustralya Grand Prix'sini daha önce iki kez kazanan Hamilton, bu yıl orta sıralarda mücadele ederken W15'inin 17. turda motor arızası yaşaması üzerine damalı bayrağa ulaşamadı.
Yedi kez Dünya Şampiyonu olan pilot, 18. sırada tamamladığı cuma günkü antrenmandan sonra aracından memnun değildi ve istikrarsız bir hafta sonu geçirdi.
Bunu uzun zamandır yaşadığı "en kötü seanslardan biri" olarak nitelendiren Hamilton, "Bu araçla şimdiye kadar hissettiğim en az özgüvene sahibim." demişti.
Ancak Mercedes'in büyük ayar değişiklikleri yapmasıyla, 3. antrenmanda aracın "harika" olduğunu hissetti ancak sıralama turlarında Q2'de elendi.
Sky F1'e verdiği demeçte Hamilton, "Araçta bir tutarsızlık daha var, bu gerçekten insanın aklını karıştırıyor." dedi.
Hamilton, W15'in 'bıçak sırtında' olduğunu ve yapılması gereken 'uzun bir güncelleme listesi' olduğunu ekledi.
Ancak Hamilton'ın yorumları takım arkadaşı George Russell'ın yorumlarıyla tezat oluştururken, Britanyalı pilot yedinci en hızlı pilot olarak Hamilton'la aynı güven ve performans dalgalanmalarını yaşamadığını açıkladı.
Lewis Hamilton, Mercedes F1 W15
Fotoğraf: Sam Bagnall / Motorsport Images
Ancak takım patronu Toto Wolff Mercedes'in bunu başaracağına inanıyor ve hâlâ bu araçta daha fazlası olduğuna inandığını ve kötü bir araç olmadığını söylerken, Sky Sports pit yolu muhabiri Kravitz Hamilton'ın takım patronuyla aynı fikirde olduğuna inanmıyor.
Notebook isimli programında Kravitz, "Toto Wolff'un bu aracın bir şekilde oraya ulaşacağına hâlâ inanıyor olmasını iyimser buldum. Çünkü Lewis Hamilton'ın buna inandığını sanmıyorum."
"Bence Lewis Hamilton, geçen seneki ve ondan önceki arabanın da sahip olduğu, özellikle aracın arka kısmındaki aynı kötü yol tutuş özellikleriyle lanetlendiğini düşünüyor."
"Açıkçası bu araç hâlâ doğru çalışmıyor."
"Toto ile konuştuğumda, 'Hala bunu düzeltebileceğimizi düşünüyorum' dedi."
"Ama Lewis bu yılki Dünya Şampiyonluğunu hemen hemen sildi. Bana 'Evet, Red Bull kullanmayan hiç kimse bu yıl Dünya Şampiyonluğunu kazanamayacak' diyeceğinizi biliyorum. Ama daha 21 yarış var."
"Tamam, Lewis'in şampiyonluğu kazanamayacağı açık ve Ferrari'ye gitmeden önce Mercedes'e altın bir veda olmayabilir ama yine de podyuma çıkabilir ve yarış kazanabilir." dedi.
Üç yarışın ardından Hamilton, Hollandalının da Melbourne'de yarış dışı ardından Max Verstappen'in 43 puan gerisinde yer alıyor.
Motorsport topluluğunun bir parçası olunYorumlara katılın
Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin
Wolff: "Mercedes, F1 2021'den bu yana 'yanlış bir ilaç' yutmadı"
Wolff, iki pilotunun da yarış dışı kalması hakkında: "Kendime yumruk atmak istiyorum!"
Hamilton: "Yarışı bitirmeyi çok isterdim"
Son Haberler
Ferrari ilk güncellemelerini Japonya'ya getirecek, Imola'ya büyük paket hazırlanıyor
Andretti'ye göre Russell, Mercedes'in içinde bulunduğu durumla "daha iyi" baş ediyor
Vettel, Porsche ile WEC testlerine başladı
Japonya GP ilk antrenman seansında Ricciardo'nun yerini Iwasa alacak
Prime
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.
Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.
Öne Çıkan Yorumlar