Kravitz: "Hamilton, Senna'nın yapamadığını yapmak istemiş olabilir"

Hamilton bu ayın başlarında 2024 sonunda Mercedes'ten Ferrari için ayrılacağını açıkladı ve F1 tarihinin en çok yarış kazanan pilotu 2025'te sporun en başarılı takımıyla güçlerini birleştirmeye hazırlanıyor.

Yedi kez Dünya Şampiyonu olan Hamilton'ın Mercedes'ten ayrılma kararı, 2022 ve 2023 sezonlarında galibiyet alamadığı iki sezonun ardından geldi. 2021 sezonunun sondan bir önceki yarışı olan Suudi Arabistan'dan bu yana Hamilton yarış zaferi elde edemedi.

Hamilton kariyeri boyunca kendisini sürekli olarak, 1988-1991 yılları arasında McLaren ile dört yılda üç Dünya Şampiyonluğu kazanan Brezilyalı pilot Senna'ya benzetti.

Senna 1994 yılında Imola'da düzenlenen San Marino Grand Prix'sinde Williams adına yarışırken geçirdiği kazada hayatını kaybetmişti. Ölümünden bu yana, Senna'nın kariyerinin son dönemlerinde Ferrari'ye katılmaya istekli olduğu söylentileri çıkmıştı ve eski başkan Luca di Montezemolo 2020'de Brezilyalı pilotun Ferrari'ye imza atmak için kendisine başvurduğunu iddia etmişti.

Sky Italia'da Ferrari'nin başındayken en büyük pişmanlığı sorulduğunda Di Montezemolo, "Ayrton Senna ile sözleşme imzalamamış olmak."

"Imola kazasından önce Bologna'daki evime geldi. Bana ne pahasına olursa olsun bizim için sürmek ve Williams'tan kurtulmak istediğini söyledi."

"Imola'dan sonra konuşmak için anlaştık ama sonra ne oldu. Bize gelmek istedi ve ben de onu takımda görmekten mutluluk duyardım."

"Bu bizi için pastanın üzerindeki krema olurdu, ki o zaman Michael Schumacher Ferrari tarihine geçti. Çünkü kimse onun yaptığını yapmadı." dedi.

Race winner Ayrton Senna, McLaren, with third placed Gerhard Berger, McLaren, on the podium. Fotoğraf: Motorsport Images

Di Montzemolo'nun iddiaları, 1993'te Maranello'ya geldikten kısa bir süre sonra Senna'ya bir anlaşma teklif ettiğini 2021'de açıklayan eski Ferrari takım patronu Jean Todt tarafından desteklendi.

beIN Sports'a konuşan Todt, "Ferrari'ye geldikten birkaç hafta sonra, Monza hafta sonu sırasında Como Gölü'nde kaldığımız otelde Ayrton Senna ile tanıştım."

"Ona 1995'te Ferrari'ye geçmesini teklif ettim ama o 1994 için ısrar ediyordu."

"Zaten sözleşmeli iki pilotumuz vardı. Jean Alesi ve Gerhard Berger, bu yüzden isteğini yerine getiremedik. Ayrton nedenini sorduğunda ona durumu açıkladım."

"Bana Formula 1'de sözleşmelerin sayılmadığını söyleyerek pes etmedi ama ben de benim için bir sözleşmeye saygı duyulması gerektiğini söyledim."

"Biz de ona 1995 için bir anlaşma teklif ettik ama ne yazık ki ne olduğunu biliyoruz." dedi.

F1 TV'nin Bahreyn'deki sezon öncesi testleri sırasında Senna'nın eski Toleman'da birlikte çalıştığı Pat Symonds ile yaptığı röportajda Kravitz, Hamilton'ın Ferrari'ye katılma kararının Senna'nın acımasızca reddedildiği şeyi yapma arzusundan kaynaklanmış olabileceğini iddia etti.

Kravitz, "Benim kişisel bir teorim var: Noel ve Yeni Yıl'ın çoğunu Brezilya'da geçirdi ve Ayrton'un Lewis'in çocukluk kahramanı olduğunu biliyoruz."

"Elbette Ayrton Senna'yı çok iyi tanıyordunuz. Williams sürücülüğünden sonra Ayrton'ın kariyerini Ferrari'de bitirmek istediğinin bir sır olduğunu sanmıyorum. Bence bu yıllar geçtikçe belgelendi." dedi.

Symonds da aynı fikirdeydi ve Hamilton'ın hamlesinin Ferrari'nin geçen sezon Red Bull dışında yarış kazanan tek takım olduğu dönemde gösterdiği cesaret verici ilerleme ışığında bir ustalık olduğunu iddia etti.

Lewis Hamilton, Mercedes-Benz ve Ayrton Senna kaskı Fotoğraf: Paul Ripke

Kravitz'in sözlerine ek yapan Symonds, "Aslında bunda bir şey olduğunu düşünüyorum Ted."

"Bu adamlar özünde sporcu ve bu konuda bir romantizm var. Ferrari bir isimdir, her çocuğun hayalidir."

"Bence çok şey başardı. Bu göze almaya değer bir kumar mı? Evet, elbette öyle. Elbette öyle."

"Kabul edelim, Ferrari geçen yıl hızlıydı. Ferrari şampiyona sonuçlarının gösterdiğinden daha iyiydi."

"Kendi ayaklarına kurşun sıktıkları zamanlar oldu. Ama temelde sıralamalarda çok hızlı ve makul, Red Bull kadar hızlı değil ama yarışta makul, bir araçları vardı."

"Dolayısıyla, bunu daha da ileriye götürecek şeyler yapıyorlarsa, bu çok iyi bir hamle olabilir." dedi.