Kravitz: "Hamilton, Senna'nın yapamadığını yapmak istemiş olabilir"

Hamilton bu ayın başlarında 2024 sonunda Mercedes'ten Ferrari için ayrılacağını açıkladı ve F1 tarihinin en çok yarış kazanan pilotu 2025'te sporun en başarılı takımıyla güçlerini birleştirmeye hazırlanıyor.

Yedi kez Dünya Şampiyonu olan Hamilton'ın Mercedes'ten ayrılma kararı, 2022 ve 2023 sezonlarında galibiyet alamadığı iki sezonun ardından geldi. 2021 sezonunun sondan bir önceki yarışı olan Suudi Arabistan'dan bu yana Hamilton yarış zaferi elde edemedi.

Hamilton kariyeri boyunca kendisini sürekli olarak, 1988-1991 yılları arasında McLaren ile dört yılda üç Dünya Şampiyonluğu kazanan Brezilyalı pilot Senna'ya benzetti.

Senna 1994 yılında Imola'da düzenlenen San Marino Grand Prix'sinde Williams adına yarışırken geçirdiği kazada hayatını kaybetmişti. Ölümünden bu yana, Senna'nın kariyerinin son dönemlerinde Ferrari'ye katılmaya istekli olduğu söylentileri çıkmıştı ve eski başkan Luca di Montezemolo 2020'de Brezilyalı pilotun Ferrari'ye imza atmak için kendisine başvurduğunu iddia etmişti.

Sky Italia'da Ferrari'nin başındayken en büyük pişmanlığı sorulduğunda Di Montezemolo, "Ayrton Senna ile sözleşme imzalamamış olmak."

"Imola kazasından önce Bologna'daki evime geldi. Bana ne pahasına olursa olsun bizim için sürmek ve Williams'tan kurtulmak istediğini söyledi."

"Imola'dan sonra konuşmak için anlaştık ama sonra ne oldu. Bize gelmek istedi ve ben de onu takımda görmekten mutluluk duyardım."

"Bu bizi için pastanın üzerindeki krema olurdu, ki o zaman Michael Schumacher Ferrari tarihine geçti. Çünkü kimse onun yaptığını yapmadı." dedi.

Race winner Ayrton Senna, McLaren, with third placed Gerhard Berger, McLaren, on the podium.

Fotoğraf: Motorsport Images