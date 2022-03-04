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Kravitz: "F1 protesto sezonu şimdiden başladı"

Sky Sports muhabiri Ted Kravitz, bazı takımların birbirlerini protesto edeceklerini "kesinlikle" öngördüğünü, hatta protestoların "şimdiden başladığını" söyledi.

Kravitz: "F1 protesto sezonu şimdiden başladı"
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Takımlar, geçtiğimiz hafta Barselona'da gerçekleştirilen sezon öncesi testinde, 2022 kuralları üzerindeki uyarlamalarını ve zemin etkili araçlarını piste çıkardılar.

Bununla birlikte geçtiğimiz hafta görülen araçlar, 10-12 Mart tarihinde Bahreyn'de gerçekleştirilecek son sezon öncesi testinde görülecek araçlarla aynı olmayabilir.

Geçtiğimiz sezon esnek ön ve arka kanatların hakimiyetindeydi ancak bu yıl, gözetim altında tutulacak en önemli alan esnek zemin olabilir.

Auto Motor und Sport'un bir haberinde, takımlar yaptıkları bazı güncellemelerle "tehlikeli sularda yüzdükleri ve kuralların ruhuna uymayan çözümler getirdikleri" yer aldı.

Kravitz, takımların, sezonun başında birbirlerine protestolarda bulunmalarını bekleyip beklemediği sorusuna, "Şimdiden başladılar!"

"Birçok takım diğer araçlarda çeşitli yerlere bakıyorlar ve 'Bir dakika, bunu yapmaya iznimiz olduğunu düşünmüyorum!' diyorlar."

"Her bir parça gözlemlenecek ve hatta protesto edilecek. Yarış direktörleri için problem de bu." dedi.

Kravitz ayrıca, hava koridorunun eskisi kadar etkisi olmaması hakkında, turbo hibrit dönemindeki araçları etkileyen kirli hava sorununun aksine temiz hava problemi oluşacağını söyledi.

Kravitz, "Arkadaki hava akışını temizlemek bazı boşlukları 'doldurdu'. Hava boşluğu, araçların kirli havayı arkasındaki araca iletmesinden oluşuyordu."

"Şimdi bütün araçların arkasında çok temiz bir hava akışı var ve buradan geçmek öncesine kıyasla daha zor."

"Bence Formula 1 bunun olacağını öngördü ama virajlarda yarışın daha yakın olmasını ve birbirlerini takip edebilmelerini tercih ettiler."

"Bu yıl farklı bir yarış göreceğiz." dedi.

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