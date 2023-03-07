Kravitz, Bottas'ın zayıflamasıyla ilgili esprisinden ötürü özür diledi

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Sezon başlamadan önce verdiği bir röportajda kariyerinin özellikle ilk aşamalarında karşılaştığı yeme bozukluklarından bahseden Bottas, artık hem fiziksel hem de zihinsel açıdan çok iyi bir noktada -hatta kendisinin özellikle de Alfa Romeo'ya geçtikten sonra oldukça zayıfladığını söyleyebiliriz.

Ancak bu açıklamalardan haberi olmayan Ted Kravitz, hafta sonu öncesi Bottas'ın zayıflığı hakkında yorum yapmış ve ona esprili bir dille "daha fazla yemek yemesini" söylemişti.

Sonrasında Bottas'ın yaşadığı durumdan haberdar olan Kravitz, bu davranışından ötürü Fin pilottan özür diledi.

Kravitz, "Şimdi size Perşembe günü Valtteri Bottas'a bilerek değil ama aptalca ve duyarsızca yaptığım bir şeyi anlatmak için biraz zamanınızı çalmak istiyorum."

"Onu testler sırasında görmemiştim, yarış hafta sonunda biraz kilo kaybetmiş olduğunu gördüm ve oldukça şaşırdım. 'Vay canına, çok zayıf görünüyorsun, annemin de dediği gibi biraz daha yemek yemelisin, zayıf görünüyorsun' dedim. O da 'hayır, zayıfım ve sağlıklıyım' dedi. Sağlıklı dediğinde, bunun garip bir şey olduğunu düşündüm."

"Kısa süre sonra yılın başlarında yaptığı ve daha önce görmediğim bir röportajdan haberdar oldum, geçmişte -sanırım 2014 yılıydı- yeme bozukluğuyla karşılaştığı bir dönemden bahsediyordu. O kadar çok diyet yapmıştı ki sağlıksızdı ve kilo kaybediyordu."

"Zayıflamasıyla ilgili şaka yaptığım için kendimi çok kötü hissettim, hemen gidip takımıyla konuştum ve onu gördüğümde bunu açıklığa kavuşturacağımı, durumundan haberdar olmadığımı ve yaptığım her türlü hakaret için özür dileyeceğimi belirttim."

"Yeme bozukluğu hakkında konuşma cesaretini göstermesi bence gerçekten etkileyiciydi, özellikle de araca uygun kiloya gelme çabalarını da düşünürsek." dedi.