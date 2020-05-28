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Formula 1 / Son dakika

Kravitz: "Bottas, Red Bull'la görüşüyor"

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Kravitz: "Bottas, Red Bull'la görüşüyor"
Ekleyen:
, Editör
28 May 2020 05:51

Formula 1 muhabiri Ted Kravitz, Mercedes pilotu Valtteri Bottas'ın 2021 için Red Bull'la görüşmelerde olduğunu belirtti.

Mercedes pilotu Valtteri Botas'ın Alman ekiple yaptığı anlaşma sezon sonunda bitecek ve takımdan ayrılacağına yönelik çok ciddi iddialar bulunuyor.

Lewis Hamilton'ın Bottas'ın takımda kalmasını istediği söylense de, Mercedes'in son pilot hareketlerinin ardından George Russell'ı tercih edeceği düşünülüyor.

Hatta Auto Hebdo, Toto Wolff'un Bottas'ı Renault'ya götürmek istediğini de iddia etti.

Ancak Fin pilotun 2021 için Red Bull'la görüştüğüne dair çeşitli iddialar bulunuyor ve F1 muhabiri Ted Kravitz, bu iddiaların gerçek olduğunu söyledi.

Notebook'ta konuşan Kravitz, "Bottas, Red Bull ile görüşüyor. Red Bull'a geçişi mümkün mü? Evet, ama şahsen bunun olacağını düşünmüyorum."

"Taylandlı Yoovidhya ailesi, Red Bull şirketinin hissedarlarından bir tanesi. Ayrıca Bottas'ın Albon'un yapamayacağı şeyleri yapacağını sanmıyorum." dedi.

Helmut Marko geçtiğimiz haftalarda sadece Albon kötü bir performans sergilerse başka isimlere bakacaklarını belirtmişti.

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Editör Kemal Şengül

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