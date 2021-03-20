Kravitz: "Bottas bu sene 'Nico Rosberg'lik' yapmaya çalışıyor"

Bu, Mercedes’te birlikte çalıştıkları her 4 sezonda da takım arkadaşı Lewis Hamilton’a yenilen Bottas’ın, ilk defa farklı bir sezon geçirme vaadinde bulunuşu değil.

Bu sefer ise Fin pilot, fırsatını garanti altına almak adına bazı adımlar attı.

Sezon öncesinde hem fiziksel fitliği hem de mental gücü üstünde çalışan Bottas, “daha bencil” olacağını ve “ihtiyaç duyduğu desteği ve bilgiyi elde etmek adına gerekli gördüğü kadar talepte bulunacağını” söyledi.

Kravitz bunun kendisine, Hamilton’ın eski takım arkadaşı Rosberg’in 2016’da attığı adımları hatırlattığını söyledi. Rosberg, bu yaklaşımla 2016 dünya şampiyonluğunu kazanmıştı.

Sky Sports F1’e konuşan muhabir şunları söyledi: “Valtteri Bottas bu sene ‘Nico Rosberg’lik’ yapıyor gibi görünüyor.”

“Dikkatini dağıtan tüm yüklerden kurtuluyor ve bu sene daha bencil olacağını söylüyor - bunun pek iyi bir insancıl özellik olmadığının, fakat hayatının sadece 1 yılında bencil olması gerekeceğinin de farkında.”

“Şampiyonluk uğrana yapabileceği her şeyi yapmaya çalışacak.”

Fakat Kravitz bunun, Hamilton’ı tahtından etmeye yeterli olup olmadığından emin değil

Kravitz, “Hamilton tam bir istikrar makinesi ve Valtteri’nin sorunu da bu.”

“Bazen gelip kafasını yeterince veremediğini söyler ve kendi kararıyla bir hafta sonu tatil yapmış olur.”

“Hamilton ise bir makine gibi ve ufukta rekor kırıcı bir 8. dünya şampiyonluğu varken bunu durdurabilmek Bottas için çok olabilir mi?” dedi.

Martin Brundle ise, Bottas’ın sezon sonunda Mercedes’e hatta belki Formula 1’e veda etmemesi için, takım arkadaşından daha iyi olması gerektiğini söyledi.

Eski sürücüye göre bunu yapabilmenin en iyi yolu, kazanarak başlamak.

Brundle, “Bence Valtteri için ‘tamam mı devam mı’ tarzında bir yıl. Kaybedecek hiçbir şeyi yok ve hızlı bir başlangıç yapacağını düşünüyorum.”

“Eğer bir üst vitesi daha varsa –herkes Valtteri 2.0’dan vs. bahsettiği için- ya da elinin altında başka herhangi bir kartı varsa, bu sene bunu kullanması gerek.”

“Çünkü Max Verstappen’in de boşta olma olasılığı var, kim bilebilir?” dedi.