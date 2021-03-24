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Formula 1 / Son dakika

Kravitz: "Bazıları McLaren'ı Red Bull'un arkasından 2. en hızlı takım olarak görüyor"

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, Editör

Sky F1 muhabiri Ted Kravitz, McLaren'ın "çekingen davrandığını" ve MCL35M'nin hızını maskelemek için sezon öncesi testlerde hızlı zaman turları atmayı erkenden bıraktığını düşünüyor.

Kravitz: "Bazıları McLaren'ı Red Bull'un arkasından 2. en hızlı takım olarak görüyor"

McLaren, Bahreyn'deki üç günlük testte en etkileyici takımlardan biriydi, ancak Kravitz, sessiz bir son gün geçirerek, biraz dikkatleri kendilerinden uzaklaştırmaya çalıştıklarına inanıyor.

2020 takımlar şampiyonasını 3. sırada tamamlayan Wokingli ekip, Sakhir’e; yeni bir difüzör ve araca mükemmel bir şekilde entegre edilmiş gibi görünen bir Mercedes motoruyla geldi.

Bu faktörler, McLaren’ın 2021’de Mercedes ve Red Bull’a daha da yaklaşabileceği yönündeki tartışmaları alevlendirdi.

Fast Lane podcastinde konuşan Kravitz konu hakkında şunları söyledi: “Doğrusu testte biraz gariplerdi.”

“McLaren tozlu koşullarda çok güzel bir açılış günü geçirdi ve ardından iyi bir ikinci gün geçirdiler. Sonra hepten çekingen davrandılar ve "Aman Tanrım, her şeyi göstermesek iyi olur" diye düşündüler. "

“Tur sürelerine baktığınızda Ricciardo 1.30.1’lik turuyla ancak 7.liği alabilirken, Max verstappen 1.28.9’luk süresiyle en hızlı isim oldu. Lando Norris daha da gerilerdeydi.”

“Sanki McLaren korkmuş, hiçbir şey vermemek için ürkmüş ve herkesi izlerinden uzak tutmak için hızlı turlar atmayı bırakmış gibiydi. Ama sonlara doğru çok mutluydular.”

“Ve bu sadece "Bakın, bu difüzörle herkesin önüne geçtik" diye düşündükleri için değil, McLaren'da söyledikleri gibi, genel anlamda her şey en iyi şekilde göründüğü içindi.”

“Hatta Mercedes fabrika takımından daah hızlı olabilecekleri yönünde spekülasyonlar dahi vardı. Bazıları McLaren’ı Red Bull’un arkasından en hızlı 2. takım olarak görüyor.”

Kravitz de McLaren’ın MCL35M aracından etkilenen isimlerdendi ve testler boyunca gözünü Wokingli takımın üstünden ayırmazken, bargeboard alanında yaptıkları çalışmaların “son teknoloji” olduğunu da ifade etti.

Kravitz, “McLaren sadece çok iyi görünen, son teknoloji, büyük ve yeni bir bargeboard düzeni yapmakla kalmadı, ayrıca difüzör üstünde kimsenin düşünmediği yeni bir şeyler de tasarladı.”

“Bu onlara tur başında 0.1-0.2 saniye kazandırırken, ayrıca yere basma gücünün kaybedildiği bir sezonda yere basma gücü elde etmelerini de sağladı ve işlerine çok yaradı.”

“Yani genel olarak 2 faktöre dayanıyor: aero parçaları - ki bunlarda sınırlandırma bulunmuyor ve jeton sistemine dahil değiller, bir de Mercedes motoru.” diyerek sözlerini tamamladı.

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Seri Formula 1
Takımlar McLaren
Editör Memet Kağan Bilgili

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